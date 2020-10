KOMENTÁŘ: Náušnice, či dixieland? Bitva o Karlův most na pražském magistrátu

10:45

Pro mě docela nečekaně a překvapivě zahájila koalice na pražském magistrátu debatu o jednom kontroverzním fenoménu, který nám přišel desítky let už tak nějak samozřejmý. Karlův most obsadili už po sametové revoluci výtvarníci, kteří tam nabízejí obrázky Prahy, bizarní karikatury, náušnice a další cetky. Ne všem se most přeměněný na trh zamlouvá.