Výběr z festivalových hostů Rozstřelu Moniky Zavřelové. Janžurová, Ramba či Mádl

Do Karlových Varů letos herečka Iva Janžurová společně s dcerou a režisérkou Theodorou Remundovou přivezla dokumentární portrét Janžurka, který do kin vstoupí v září. I kvůli jeho prezentaci však ještě letos nestihla vidět žádný film. „Já skutečně každý festival v posledních letech vynechávám večírky a chodím do biografu. A letos jsem ještě neviděla ani jen, tedy kromě skvělého filmu Janžurka,“ vtipkuje v rozhovoru s Monikou Zavřelovou.

Tereza Ramba procestovala kus světa, napsala knihu DobroDruhům a v sobotu 7. března možná získá svého prvního Českého lva za roli paní Zahrádkové ve filmu Vlastníci. „Kniha mi vychází za dva dny a já jsem nervózní. Ve filmu se vždycky můžu schovat za režiséra, ale u knihy je to jenom můj koncept. Bude to pro mě dost náročné a já doufám, že se knize bude dařit dobře,“ svěřila se.

V srpnu vstoupí do českých kin Vlny. Třetí film v režii Jiřího Mádla o dění v Redakci mezinárodního života Československého rozhlasu na konci šedesátých let. Trápí ho měsíc před premiérou nízká čísla návštěvnosti kin? „Myslím, že ta čísla nám neříkají, že by byla kina nebo kinematografie v krizi. Změnil se jen výběr diváka. Prostě mu musíme dát dobrý důvod, aby do toho kina šel,“ říká v rozhovoru z karlovarského filmového festivalu.

Po Vlastnících a Mimořádné události je tu další film v režii Jiřího Havelky. Zahradníkův rok s Oldřichem Kaiserem v hlavní roli vstoupí do kin 18. července a na karlovarském filmovém festivalu se dočkal zvláštního uvedení. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou z karlovarského filmového festivalu promluvil Jiří Havelka o obrazové i verbální přehlcenosti doby, stylu natáčení nebo Karlu Čapkovi.