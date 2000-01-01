náhledy
Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v rozsáhlé fotogalerii, jak to slušelo známým tvářím na červeném koberci i na doprovodných večírcích.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází kolem stolku s nápoji na jubilejním šedesátém ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (3. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Poslankyně Kateřina Stojanová a poslanec Ivan Bartoš (oba Piráti) na promenádě
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Bývalý člen Socdem (dříve ČSSD) a místopředseda nové ČSSD Petr Benda se nechává zkontrolovat ochrankou.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Bývalý ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) si vybírá něco k jídlu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Dopravní expert a předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr s manželkou
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ředitel odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář s manželkou
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Premiér Andrej Babiš a prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Bývalý majitel kasinového a hotelového řetězce King’s Leon Tsoukernik s manželkou Sandrou Tsoukernikovou
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO) fotografuje manželku.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Český manažer a bývalý ředitel ČT a TV Nova Petr Dvořák právě dorazil na večerní program.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO) mluví s přítomnými.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA