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OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři
Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...
Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Ani Slovensko se nezapojí se do financování vojenské pomoci Ukrajině
Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO, Bratislava se ale nezapojí do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po dnešní schůzce...
Opilý mladý řidič zabil na Frýdecko-Místecku cyklistu, z nehody ujel
Po nehodě v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku zemřel v pondělí ráno čtyřiašedesátiletý cyklista. Podle dosud zjištěných informací ho srazil jednadvacetiletý řidič osobního auta, který vjel do...
Pád Hamásu v Gaze je tu. Režim rozpouští vládu a chystá předání moci
Palestinské islamistické hnutí Hamás rozpustí svůj vládní orgán v Pásmu Gazy. Je to krok k předání moci technokratickému palestinskému výboru, uvádějí zdroje z hnutí. S předáním moci počítá mírový...
Pouštění žilou u německých automobilek nemá konce. Porsche ruší další tisíce míst
Není už snad týdne, aby nepřicházely z Německa zprávy o dalším rušení pracovních míst v automobilovém průmyslu. Nyní výrobce sportovních vozů Porsche oznámil, že se chystá zrušit další více než 4 000...
Pomáhají koně i dron. Čeští i němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku
V národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách, zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy...
Vodní ráj. Pět lužických jezer propojily kanály, Němci čekají i nápor Čechů
Plavební kanály spojily pět jezer v Lužické jezerní krajině. Vznikla tak plocha s rozměrem více než 5000 hektarů, která by měla přilákat milovníky vodních sportů – včetně Čechů. Všech pět jezer je...
Miroslav Etzler: Bál jsem se říct si o pomoc. Dnes vím, že to byla největší chyba
Herec Miroslav Etzler otevřeně promluvil o alkoholu, depresích i chvílích, kdy uvažoval o konci života. V podcastu Příběhy duše popisuje, proč muži často dusí emoce až do nebezpečného bodu a proč...
PRVNÍ DOJMY: Děti už mám, peníze ne. Sterilizacím přihlíží Aňa Geislerová
Ve slovenském soutěžním snímku Pramen zosobňuje český koprodukční podíl Aňa Geislerová v roli lékařky, která v 80. letech v zapadlé okresní nemocnici provádí porody, potraty i tehdy státem...
Vážná nehoda české rodiny při návratu z Jadranu, řidič za volantem usnul
Těžká zranění utrpěla v neděli odpoledne čtyřčlenná česká rodina při autonehodě na dálnici A2 poblíž obce Großwilfersdorf na jihovýchodě Rakouska. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Češi se podle...
Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev: zničené budovy a nejméně 14 mrtvých
Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a jeho okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 14 lidí, uvedly ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo jedenáct lidí a dalších 60 utrpělo zranění....
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Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
VE VARU S MIRKOU: Klobouk ze Sklepa, Česká televize bez klobás a ježek papežem
Ve Varech se střídavě jásá a straší. Česká televize kvůli úsporám letos zrušila svůj tradiční večírek. Filmoví producenti sice oslavili úspěšný loňský rok, ale varují, že v případě omezení rozpočtu...
Trump si opět dobírá Meloniovou. Na nové fotce na něho kouká jako na svatý obrázek
Americký prezident Donald Trump se krátce před summitem Severoatlantické aliance znovu nevybíravě vyjádřil na adresu italské premiérky Giorgii Meloniové. Na své sítí Truth Social v noci na dnešek...