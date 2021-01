Na D6 uvázly kamiony, sníh komplikuje jízdu hlavně na Karlovarsku

V Karlovarském kraji jsou obtížně sjízdné i hlavní tahy, na silnicích zůstává sníh ležet a i ve městech pod ním vzniká kluzká vrstva. Ve vyšších polohách mohou vozovky namrzat. Teploty zůstávají pod nulou, a silnice proto silně kloužou, přibývá nehod.

Na dálnici D6 v takzvaném Loučkovském kopci zůstávají stát kamiony, které se nemohou rozjet na zasněžené vozovce. Některá nákladní auta se je snaží objet a postupně omezují provoz. Dopravu tam hlídá policie.

Na dálnici jsou jen vyjeté koleje v jednom pruhu. Kvůli hustému sněžení je dálnice mezi Chebem a Karlovými Vary sjízdná se zvýšenou opatrností. Dopravu tam komplikuje i snížená viditelnost.

„Na km 135,5 D6, tzv. Loučkovském kopci, kde je rozšíření do tří pruhů, zůstávají „viset“ kamiony, které nezvládnou vyjet zasněžený kopec. Některé další se je snaží předjet a postupně omezují provoz. Na místě je již hlídka policie,“ informoval krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Silnice v Karlových Varech od Doubského mostu směrem na Jenišov je aktuálně kvůli dopravní nehodě neprůjezdná, informují hasiči na svém Facebooku.

Také v Libereckém kraji nabádají silničáři k opatrnosti. Hlavně v horských oblastech mohou být zbytky sněhu i na hlavních tazích, problémy tak mohou mít kamiony ve stoupáních.

Žádné problémy aktuálně na silnicích hlášené nejsou. Kvůli sněhu ale zůstává na Liberecku pro nákladní auta nad šest tun je uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice.

Silnice se nesolí a je na ní ujetá vrstva sněhu, kamiony tudy neprojedou. Řidiči nákladních aut musí do Raspenavy a Hejnic po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky. Omezení tam potrvá, dokud na silnici přes Oldřichovské sedlo zůstane sníh.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Teploty v Libereckém kraji se v úterý ráno pohybují od minus dvou do minus pěti stupňů, přes den by měly vystoupat maximálně na dva stupně. Přes den očekávají meteorologové další sněžení, zesilovat bude vítr až na 70 kilometrů v hodině, v Jizerských horách a Krkonoších se tak během dne mohou tvořit sněhové jazyky a závěje. Na horách bude mrznout po celý den.

V Královéhradeckém kraji leží na horských silnicích vrstva ujetého sněhu. Zbytky rozbředlého či ujetého sněhu ležely v úterý ráno i na silnicích nižších tříd na Náchodsku a Jičínsku.

Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo kolem sedmi centimetrů sněhu. Ujetá a místy i zledovatělá vrstva sněhu je na silnici druhé třídy na hraniční přechod s Polskem na Pomezních boudách.

Přes den by mělo být v kraji oblačno až zataženo, přechodně místy polojasno. Postupně se od západu čeká občasné sněžení. Teploty by se měly pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně, na horách má být od minus dvou do minus pěti stupňů.

