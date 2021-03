Ivermektin nepoužíváme, acylpyrin je účinnější, shodli se Balík a Roháčová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Koronavirus je daň za globalizaci, která nás postihla. Koronaviry se vyskytují v Číně minimálně 14 až 15 let a říkalo se, že je to časovaná bomba. Bylo jen otázkou času, než se to díky tamní zálibě v konzumaci exotických zvířat přenese na lidskou populaci a díky globalizaci i k nám,“ řekl na úvod konference Balík.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný na začátku svého projevu uvedl, že nesouhlasí se srovnáváním statistik nakažených a zemřelých napříč zeměmi. „V poslední době se stalo módním srovnávat státy a říkat, který je horší a který lepší. Snažím se dosáhnout toho, aby se sběr dat v Evropě sjednotil. Každá země to dělá jinak. Proto srovnání v současnosti není relevantní,“ tvrdí Blatný.

Epidemie podle něj ukázala dvě věci. „Máme velmi robustní a dobře konstruované zdravotnictví se skvělými lékaři. Řada západních zemí nám to může závidět. To jsou hlavní věci, díky kterým zdravotnictví nepřestalo fungovat,“ uvedl ministr.

Kvůli péči o covidové pacienty se však v Česku výrazně omezila preventivní vyšetření, což podle Blatného zdravotnictví v budoucnosti značně zatíží. „Museli jsme odsouvat jiné pacienty, například v akutní kardiologické péči došlo loni k propadu návštěv až o 30 procent. To bude vyžadovat ještě spoustu složitých řešení. Tito lidé budou zdravotní systém zatěžovat v letech budoucích.“

Acylpyrin je účinnější než ivermektin

Primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová ve svém projevu potvrdila, že v Česku v současnosti dominuje britská mutace viru. „Z klinického hlediska to pro nás při léčení pacientů však neznamená významnou změnu,“ vysvětlila.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka zase připomněl, že většinu nakažených poprvé odhalí právě praktičtí lékaři. „Netýká se to pouze lidí, kteří jsou vytrasováni hygienou a udělá se jim test,“ doplnil.

Na konferenci se také řešily dostupné léky na covid-19. Balík uvedl, že nejlepším lékem je samotný imunitní systém pacienta. Vyjádřil se také k ivermektinu, o kterém se v posledních týdnech hodně diskutovalo. „Lékaři by neměli podléhat mediální tlakům. Ivermektin propaguje nedůvěryhodná skupina vědců. Mnohem účinnější je běžný acylpyrin, který při preventivním podávání u pacientů snižuje až o 50 procent šanci přechodu onemocnění do těžší formy,“ řekl.

S Balíkem souhlasila také Roháčová. „Lék, který bychom podali a covid by se zastavil nemáme a obávám se, že ještě dlouho mít nebudeme. Všechny léky jsou experimentální. K ivermektinu mám výhrady, my ho nepoužíváme. Léky navíc musíme podávat na začátku onemocnění, kdy ještě mohou nějak zabrat. V pozdější fázi už moc nepomáhají.“

Zima poprvé po covidu vystoupil na veřejnosti

Jedním z dominantních témat konference je očkování proti covid-19. „Věnovat se mu budeme téměř ve všech tematických panelech. Podle mého názoru je masivní očkování společně s důsledným trasováním, intenzivním testováním a dodržováním potřebných hygienických pravidel cestou, jak kritickou situaci v blízké době zvládnout,“ uvedl na úvod konference rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který se poprvé po lednové nákaze covidem-19, kdy byl ve vážném stavu hospitalizován v nemocnici, objevil na veřejnosti.

Debata Univerzity Karlovy se skládá z pěti panelů, první z nich se týkal vzdělávání.

„Všichni sledujeme, že pandemie zvýraznila řadu problémů českého školství. Na druhou stranu nás ale potěšila v řadě věcí, kde jsme považovali situaci za neřešenou. Co jsme považovali za běžné, odhalilo velký potenciál našeho školství,“ uvedla Radka Wildová, prorektorka Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti.



Že jednou přijde velká pandemie, se dalo podle odborníků čekat již roky. Až skončí ta aktuální, je třeba neusnout na vavřínech. Příčinou je globalizace, ale i třeba kácení pralesů, podotkli experti.

Konference je rozdělena do pěti tématických bloků. První, věnovaný školství, proběhl od 9:10 do 10:20 hodin. Následují panel věda od 10:35 do 11:40 hodin, panel ekonomika od 12:00 do 13:05, panel zdraví od 13:20 do 14:25 a panel společnost bude následovat od 14:40 do 15:45.