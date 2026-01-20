Detaily případu kolem Vémoly. Padesát kilo kokainu v kamionu s hračkami

Autor:
  9:53
Kriminalisté Národní protidrogové centrály (NPC) zveřejnili detaily případu, v němž je mezi pěti obviněnými z pašování kokainu také zápasník Karel „Karlos“ Vémola. Drogy měly být dopravovány ukryté v kamionech do Velké Británie, České republiky a v jednom případě i do Ruska. „V kamionu s dětskými hračkami zajistila policie 50 kilogramů kokainu,“ přiblížila mluvčí NPC Lucie Šmoldasová. Muž zadržený v ČR koncem roku – zda šlo konkrétně o Vémolu, není z policejní zprávy jasné – měl mít roli organizátora.

Karlos Vémola byl zadržen krátce před Vánocemi a obviněn z organizované drogové trestné činnosti. Nové detaily případu v úterý zveřejnila Národní protidrogová centrála.

„V dubnu v roce 2020 vyrazilo z České republiky nákladní vozidlo s přívěsem. Směřovalo do Nizozemska a dále do britského přístavu Dover, kde kontrola v kamionu s dětskými hračkami zajistila 50 kg kokainu ukrytého ve schránce za kabinou řidiče. Dovoz kokainu měl zajistit a koordinovat jeden z Čechů zadržených a obviněných koncem loňského roku v České republice,“ přiblížila policejní mluvčí Lucie Šmoldasová.

Zápasníka Vémolu pustili na kauci z vazby. (19. ledna 2026)
Rostislav Osička a Karlos Vémola na křtu dokumentu Život je sranda (15. prosince 2025)
Karlos Vémola s Infinity beltem, který získal za výhru nad Attilou Véghem.
Karlos Vémola v hotelu Imperial v Karlových Varech
8 fotografií

Na trestné činnosti měl podle ní spolupracovat s cizincem Chrisem M., kterého znal z prostředí bojových sportů. V květnu 2020 měla dle detektivů tatáž skupina podobným způsobem organizovat pašování dalších 37 kilogramů kokainu směřujících z Nizozemska do Velké Británie.

„O měsíc později Chrise M. zadržela a obvinila britská policie. Za obchodování s kokainem na objednávku zločineckých skupin a dovoz celkem 240 kilogramů této drogy byl odsouzen ke dvaceti letům vězení,“ doplnila Šmoldasová.

Role „organizátora“

Muž, který byl v České republice zadržen den před Vánocemi, měl mít v drogových obchodech roli organizátora. Kromě Vémoly byl zadržen také Antonín Bek – Vémolův přítel a vlivný člen pražské světské rodiny od kolotočů. Vémola dokonce jeho stejnojmenného syna připravoval coby amatérského zápasníka na boje právě v MMA.

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Policie zmiňovanému organizátorovi klade za vinu neoprávněné přechovávání 34 kilogramů kokainu. S těmito drogami měli podle kriminalistů dále neoprávněně nakládat další obvinění, kteří kokain prodávali, nejčastěji po stovkách gramů. „Organizátor měl také připravovat dovoz kokainu do Ruska, kam prostřednictvím dalšího obviněného kurýra vyvezl 2 kilogramy této drogy,“ uvedla Šmoldasová.

Podle detektivů se organizátor podílel také na přípravě dovozu dalších nejméně 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky. Větší část tohoto množství měla být distribuována v zahraničí, menší díl v České republice. Tento obchod však obvinění nedokončili.

Policie v kauze zápasníka Vémoly obvinila další dva lidi

Z pěti obviněných jsou aktuálně tři ve vazbě, dva, včetně známého zápasníka, soud propustil na kauci, a budou tedy vyšetřováni na svobodě. V případě pravomocného odsouzení hrozí některým z nich až 18 let vězení. Vémolu státní zástupkyně propustila z vazby v pondělí. Kauce dle serveru Novinky.cz činila 15 milionů korun.

„Já vás všechny strašně moc zdravím. Jsem strašně rád, že už jsem konečně doma,“ řekl Vémola ve videu na svém instagramovém účtu. Poděkoval svým fanouškům, partnerům a kamarádům. Ti ho podle jeho slov podporovali. „Věřili, že celá tahle situace je naprostej nesmysl. Vůbec nevím, jak jsem se do ní dostal,“ uvedl zápasník. „Určitě mám k tomu spoustu věcí, co říct. Teď jsem ale rád, že jsem konečně po měsíci doma,“ dodal. Více se zatím k obvinění nevyjádřil.

Vémolu pustili na kauci, jasné důkazy dle advokáta chybí. Chci domů, řekl zápasník

Policie Vémolu a další dva lidi zadržela loni v úterý 23. prosince, zároveň uskutečnila domovní prohlídku v jeho domě v Měchenicích v okrese Praha-západ. Návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby soud potvrdil o dva dny později. Rampula proti vazbě svého klienta podal na místě stížnost. V lednu policie v kauze obvinila další dva lidi.

Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který loni oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

V tuzemsku se nejvíce proslavil v organizaci Oktagon, která se již vyjádřila k Vémolově propuštění na kauci. „Máme pochopitelně radost z Karlosova návratu. Jeden z jeho prvních telefonátů byl k nám do Oktagonu a Karel se ihned zajímal, jak si vedou Yaksha a Zvarci v přípravě na jejich zápas v Celebrity Series. Vyzvídal, kdy bude další natáčení a hned nám potvrdil, že na turnaji v Ostravě se vrátí do komentátorského křesla,“ sdělil pro iDNES.cz šéf PR organizace Jan Vavřík.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Muž chtěl zabránit rozšíření ohně, hořící matraci hodil z okna. Má vážné popáleniny

Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden...

S vážnými popáleninami transportoval v pondělí odpoledne vrtulník do nemocnice muže, který se pokoušel zachránit svůj požárem zasažený byt v Otrokovicích na Zlínsku. Z okna vyhodil hořící matraci a...

20. ledna 2026  10:20

Nenahrané pásky už nepřevinu zpět. Vladimíru Mertovi je osmdesát

Vladimír Merta

Baladické písně Vladimíra Merty byly za tuhých časů normalizace pro tisíce lidí symbolem odporu proti komunistickému režimu. Tento hudebník a textař slovy hudebního publicisty Pavla Klusáka posunul v...

20. ledna 2026  10:09

Poslanci řeší Babišovo Čapí hnízdo. Je to nestandardně dlouhé, říká Válková

Farma Čapí hnízdo Andreje Babiše u Olbramovic na Benešovsku

Premiér Andrej Babiš zamířil v úterý na jednání mandátového a imunitního výboru kvůli kauze Čapí hnízdo. „Je to nestandardně dlouhé trestní řízení a nesvědčí to o nejlepší vizitce rychlosti naší...

20. ledna 2026  6:01,  aktualizováno  10:04

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo...

20. ledna 2026  8:59,  aktualizováno  10:04

Klausovi a Zemanovi muži, přeběhlíci i exposlanci. Kdo jsou noví náměstci

Premium
Karla Maříková. Exposlankyně SPD se stala náměstkyní Adama Vojtěcha, kterého...

S nástupem nové vlády se spolu s ministry na resortech tradičně mění i obsazení jejich politických náměstků. Redakce iDNES.cz zmapovala, koho ANO, SPD a Motoristé na klíčové posty dosadili. Práci...

20. ledna 2026

Detaily případu kolem Vémoly. Padesát kilo kokainu v kamionu s hračkami

Karlos Vémola

Kriminalisté Národní protidrogové centrály (NPC) zveřejnili detaily případu, v němž je mezi pěti obviněnými z pašování kokainu také zápasník Karel „Karlos“ Vémola. Drogy měly být dopravovány ukryté v...

20. ledna 2026  9:53

Hledal jsem, co by šlo prodat, přiznal muž zaseknutý v kontejneru. Vytáhli ho hasiči

Smíchovští hasiči vyprošťovali muže zaseknutého v kontejneru. (19. ledna 2026)

Smíchovští hasiči v pondělí odpoledne vyprošťovali muže, který se zasekl v kontejneru na elektroodpad. Podle svých slov se tam snažil najít něco, co by mohl zpeněžit, jelikož je již více než půl roku...

20. ledna 2026  9:52

Muž nesouhlasí s pokutou za zveřejněné údaje Sobotky a Špidly, soud řeší odvolání

ilustrační snímek

Případem Igora Mižáka, který založil a spravoval web White Media, se v úterý začne zabývat odvolací Krajský soud v Brně. Web podle žalobce zveřejnil stovky až tisíce soukromých listin a dat včetně...

20. ledna 2026  9:42

Obchodní trasy, ponorky, nerosty. Fakta o Grónsku pro ty, co nechtějí kupovat glóbus

Loď pluje zamrzlým mořským zálivem nedaleko Nuuku. (6. března 2025)

Americký prezident Donald Trump mluví o tom, jak je pro USA důležité Grónsko už více než deset let. Proč je největší ostrov světa pro Ameriku důležitý? A proč je dánský?

20. ledna 2026  9:33

Nechápu, co děláš, napsal Macron Trumpovi. Ten pohrozil clem na víno

Donald Trump (19. ledna 2026)

Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko, a navrhl mu schůzku v Paříži. Trump zveřejnil...

20. ledna 2026  9:26

Donášel na Tigrida StB. Nyní musí proděkan na právnické fakultě skončit

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Michal Tomášek skončí ke konci ledna ve své funkci. Na fakultě nebude pokračovat ani jako člen vědecké rady či koordinátor programu Cooperatio. Důvodem...

20. ledna 2026  9:23

D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel

Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna...

Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět Křížů ve směru na Brno se tato dvě vozidla střetla, šofér dodávky při nehodě zemřel, druhý z řidičů...

20. ledna 2026  6:24,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.