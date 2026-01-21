Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem

Autor:
  20:34
Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola se vyjádřil ke svému zadržení při prosincové policejní razii v jeho domě Vémoland. Řekl, jaké to bylo ve vězení. „Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem několika příslušníků, přitom jsem ani jednou nekladl odpor,“ říká bojovník na záznamu, který získala CNN Prima NEWS. Vémola je obviněný z organizované drogové trestné činnosti.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Bijec na videu, které poskytl svým fanouškům na placené platoformě Hero Hero například vysvětlil, jak policejní vyšetřování vnímaly jeho děti, které má se svou manželkou Lelou.

„První, co Lilinka řekla, bylo: Kdo jsou ti pánové? Lela k ní přiskočila a namluvila jí: Vždyť jsou zítra Vánoce, oni sem přišli uklidit. A Lilinka si nic zlého nemyslela, kamarád Tomáš je odvezl a vše bylo v pohodě, děti to vůbec nezaregistrovaly,“ popisuje Vémola.

Kauza Vémola: gang chtěl poslat metrák drog do Ruska. Policie řekla i další fakta

Vémola se také svěřil s tím, že nejhůře celou situaci vnímal jeho nejstarší syn, který dlouhodobě žije v Londýně. „Ležel na gauči a vůbec nevěděl, co se děje,“ řekl zápasník s dodatkem, že syn má z jeho zadržení psychické problémy, protože si myslel, že policejní akce byla loupežné přepadení.

Podle Vémoly přišly velmi těžké chvíle, když musel podstoupit operaci čelisti. „Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem několika příslušníků, přitom jsem ani jednou nekladl odpor. V tom autě jsem strávil přes půl hodiny… Ten večer jsem si myslel, že to fakt nedám,“ prohlásil.

Drogy v kamionech

Vémolu propustili z vazby poté, co složil kauci 15 milionů korun. Brány pražské pankrácké vazební věznice opustil v pondělí odpoledne. Je obviněný z organizované drogové trestné činnosti a hrozí mu až 18 let vězení.

Vémolu pustili na kauci, jasné důkazy dle advokáta chybí. Chci domů, řekl zápasník

Kriminalisté Národní protidrogové centrály následně zveřejnili detaily případu, v němž je mezi pěti obviněnými z pašování kokainu také zápasník Karel „Karlos“ Vémola. Drogy byly dopravovány ukryté v kamionech do Velké Británie, České republiky a v jednom případě i do Ruska. Muž zadržený v ČR koncem roku – zda šlo konkrétně o Vémolu, není z policejní zprávy jasné – měl mít roli organizátora.

Podle Vémolova obhájce Vlastimila Rampuly stále platí, že zápasníkovo zadržení bylo svým načasováním a způsobem zcela neadekvátní. „Ani následnou domovní prohlídkou, kterou provedl tým policistů, nebyly nalezeny žádné důkazy o zapojení Karla Vémoly do trestné činnosti,“ dodal Rampula.

Zakuklenci se samopaly a 20 kg kokainu z Británie. Jak a proč zatkli Karlose Vémolu

Policie Vémolu a další dva lidi zadržela loni v úterý 23. prosince, zároveň uskutečnila domovní prohlídku v jeho domě v Měchenicích v okrese Praha-západ. Návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby soud potvrdil o dva dny později. Jeho advokát Rampula proti vazbě svého klienta podal na místě stížnost. V lednu policie v kauze obvinila další dva lidi.

Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který loni oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

Karlos Vémola popisuje svoje zadržení (21. ledna 2026)
Karlos Vémola
Zápasníka Vémolu pustili na kauci z vazby. (19. ledna 2026)
Karel Vémola, přezdívaný Terminátor, je nejznámějším zápasníkem MMA v Česku, kde tento sport zpopularizoval. Vznikl o něm dokonce celovečerní filmový dokument Karlos.
22 fotografií
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem

Karlos Vémola popisuje svoje zadržení (21. ledna 2026)

Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola se vyjádřil ke svému zadržení při prosincové policejní razii v jeho domě Vémoland. Řekl, jaké to bylo ve vězení. „Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem...

21. ledna 2026  20:34

Ostuda v Davosu: Trumpova ministra vypískali, lidé odcházeli už během projevu

56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...

Americký ministr obchodu Howard Lutnick byl během svého projevu na Světovém ekonomickém fórů v Davosu částí hostů vypískán. Mnozí z nich slavnostní večeři dokonce předčasně opustili, uvedl britský...

21. ledna 2026  19:34

Konečná chce, abych byl zabit, tvrdil Zdechovský. Politička ostře reagovala

Ostrá hádka v Bruselu. Zdechovský obvinil Konečnou, ta ho označila za lháře

Mezi europoslancem Tomášem Zdechovským a jeho kolegyní Kateřinou Konečnou došlo k ostré výměně názorů kvůli letounům L-159. Konečná ocenila krok vlády neprodat stroje Ukrajině a zároveň o Zdechovském...

21. ledna 2026  19:27

Senát odmítl rušení poplatků. Nerozumí modernímu pojetí médií, míní Klempíř

Schůze Senátu (23. července 2025)

Senát se ve středu postavil proti zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Podle nich by se tím média veřejné služby vystavovala nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůli....

21. ledna 2026  19:20

ANALÝZA: Evropa skáče Trumpovi na stejný špek. Jenže krize kolem Grónska nekončí

Premium
Americký prezident Trump kárá země Evropy na 56. setkání Světového ekonomického...

Evropa pořád skáče Trumpovi na stejný špek. Faktem však je, že nikdo netuší, kam až je ochoten zajít, pokud nedostane, co chce.

21. ledna 2026  19:04

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  18:24

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory...

Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  18:05

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

21. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  17:46

Odložené případy Feriho kauzy řeší lidskoprávní soud ve Štrasburku

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Odloženými případy z kauzy bývalého poslance Dominika Feriho se začal zabývat Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila zmocněnkyně poškozených žen Adéla...

21. ledna 2026  17:21

Když se sejde pět nezkušených žen. Kalich ovládnou Mihulová, Smutná a Špalková

Petra Špalková a Alena Mihulová během zkoušek novinky Kalichu Opona nahoru

Uznávaný britský dramatik Peter Quilter, podle jehož děl vznikly filmy s Meryl Streepovou a Renée Zellwegerovou, už dávno prohlásil naši zemi za svou druhou vlast. Asi nikde na světě mimo Ostrovy se...

21. ledna 2026  17:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly

Sledujeme online
Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu pronesl projev na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Ve více než hodinu dlouhé řeči opakovaně vychválil úspěchy své vlády i země a...

21. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  17:02

ANALÝZA: V Moskvě se radují. Snaha USA uchvátit Grónsko je vodou na ruský mlýn

Premium
Nechtěná pochvala od Rusa. Podle ruského ministra zahraničí Lavrova Česko patří...

Světová politika už dávno předčí nejeden thriller a je čím dál plnější šokujících překvapení. Kdo by třeba čekal, že Rusko bude jednou vynášet amerického prezidenta do nebes a modlit se za to, aby...

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.