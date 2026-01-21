Bijec na videu, které poskytl svým fanouškům na placené platoformě Hero Hero například vysvětlil, jak policejní vyšetřování vnímaly jeho děti, které má se svou manželkou Lelou.
„První, co Lilinka řekla, bylo: Kdo jsou ti pánové? Lela k ní přiskočila a namluvila jí: Vždyť jsou zítra Vánoce, oni sem přišli uklidit. A Lilinka si nic zlého nemyslela, kamarád Tomáš je odvezl a vše bylo v pohodě, děti to vůbec nezaregistrovaly,“ popisuje Vémola.
|
Kauza Vémola: gang chtěl poslat metrák drog do Ruska. Policie řekla i další fakta
Vémola se také svěřil s tím, že nejhůře celou situaci vnímal jeho nejstarší syn, který dlouhodobě žije v Londýně. „Ležel na gauči a vůbec nevěděl, co se děje,“ řekl zápasník s dodatkem, že syn má z jeho zadržení psychické problémy, protože si myslel, že policejní akce byla loupežné přepadení.
Podle Vémoly přišly velmi těžké chvíle, když musel podstoupit operaci čelisti. „Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem několika příslušníků, přitom jsem ani jednou nekladl odpor. V tom autě jsem strávil přes půl hodiny… Ten večer jsem si myslel, že to fakt nedám,“ prohlásil.
Drogy v kamionech
Vémolu propustili z vazby poté, co složil kauci 15 milionů korun. Brány pražské pankrácké vazební věznice opustil v pondělí odpoledne. Je obviněný z organizované drogové trestné činnosti a hrozí mu až 18 let vězení.
|
Vémolu pustili na kauci, jasné důkazy dle advokáta chybí. Chci domů, řekl zápasník
Kriminalisté Národní protidrogové centrály následně zveřejnili detaily případu, v němž je mezi pěti obviněnými z pašování kokainu také zápasník Karel „Karlos“ Vémola. Drogy byly dopravovány ukryté v kamionech do Velké Británie, České republiky a v jednom případě i do Ruska. Muž zadržený v ČR koncem roku – zda šlo konkrétně o Vémolu, není z policejní zprávy jasné – měl mít roli organizátora.
Podle Vémolova obhájce Vlastimila Rampuly stále platí, že zápasníkovo zadržení bylo svým načasováním a způsobem zcela neadekvátní. „Ani následnou domovní prohlídkou, kterou provedl tým policistů, nebyly nalezeny žádné důkazy o zapojení Karla Vémoly do trestné činnosti,“ dodal Rampula.
|
Zakuklenci se samopaly a 20 kg kokainu z Británie. Jak a proč zatkli Karlose Vémolu
Policie Vémolu a další dva lidi zadržela loni v úterý 23. prosince, zároveň uskutečnila domovní prohlídku v jeho domě v Měchenicích v okrese Praha-západ. Návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby soud potvrdil o dva dny později. Jeho advokát Rampula proti vazbě svého klienta podal na místě stížnost. V lednu policie v kauze obvinila další dva lidi.
Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který loni oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.