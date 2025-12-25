Vémola míří do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Autor: ,
  12:49aktualizováno  13:08
Zápasník Karel „Karlos“ Vémola míří do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové činnosti. Jeho advokát Vlastimil Rampula podal proti rozhodnutí soudu stížnost, uvedl server Novinky.cz. V kauze čelí obvinění tři lidé, hrozí jim až 18 let vězení.
Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s legendou 21. června 2025 v Praze. | foto: archiv Petra Větrovského

Vemoland, domov Karlose Vémoly.
Razie u domu Karlose Vémoly.
Celní správa zasahuje u domu Karlose Vémoly.
Policie při razii u domu Karlose Vémoly.
20 fotografií

Policie Vémolu zadržela v úterý, návrh na vzetí do vazby podal státní zástupce ve středu. Soud mu vyhověl. „Vazba byla uvalena prý z důvodu, že klientovi hrozí vysoký trest. Klient má zdravotní problémy. Budeme podávat stížnost i proti zahájení trestního stíhání, nebyly nám sděleny ani důkazy, které proti klientovi policie má,“ řekl dnes serveru Novinky.cz Rampula.

Policie Vémolu zadržela v úterý, návrh na vzetí do vazby podal státní zástupce ve středu. Soud mu vyhověl. „Vazba byla uvalena z důvodu možného útěku, a to výhradně z důvodu, že klientovi hrozí vysoký trest. Podal jsem na místě stížnost,“ sdělil serveru Rampula. Stížnost chce podat i proti zahájení trestního stíhání.

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Vémola ve čtvrtek vypovídal u soudu. „Klient odmítl, že by s tím měl cokoli společného, i to, co je mu kladeno za vinu. Vypadá to, že jde spíš jen o nějaké informace z doslechu,“ řekl Rampula.

„Klient je obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety, navíc v cizině, a za toto jednání je již příslušný pachatel odsouzen,“ sdělil ve středu ČTK Rampula. Uvedl, že nechápe, proč je Vémola s kauzou spojován. Důvody podle něj nejsou uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Policisté podle Rampuly zadrželi Vémolu ve chvíli, kdy mířil do nemocnice na operaci čelisti, takže ho vystavili zdravotním komplikacím. „Klient má nadále bolesti v čelisti, v sanici, takže teď budeme řešit, jak to zvládne Vězeňská služba ČR. Jestli absolvuje operaci anebo ne, tam fakt hrozí kolaps,“ uvedl dnes Vémolův advokát.

Policie zasahovala ve Vémolově domě den před Vánocemi. Při zásahu si odvedla i samotného Vémolu, kterého stejně jako další dva zadržené muže obvinila z vážné trestné činnosti spojené s drogami.

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

„Byl obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, a to i podle odstavce, ve kterém je stíhán za spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,“ řekl již dříve zdroj iDNES.cz.

Vzetí do vazby navrhl státní zástupce ve středu odpoledne. Vémolovi i dalším dvěma obviněným hrozí až 18 let vězení.

Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová v úterý potvrdila, že policisté zadrželi nejprve dvě osoby v Praze, další poté ve Středočeském kraji. Jedním ze zadržených je podle zdroje iDNES.cz také Vémolův přítel Antonín Beck starší. Policie nyní trojici podezřívá z toho, že fungovali jako organizovaná skupina ve více státech.

Vstoupit do diskuse (101 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Papež Lev XIV. vyzval k evropské jednotě a mírovému jednání o Ukrajině

Papež Lev XIV. přednáší své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu...

Papež Lev XIV. přednesl ve čtvrtek v poledne své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi). Vyzval k evropské jednotě. Projevil přání, aby utichla válka na Ukrajině a vyzval...

25. prosince 2025  11:25,  aktualizováno  13:16

Zlínská zoo pokořila metu 800 tisíc návštěvníků. V budoucnu chce překonat milion

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...

Ještě v roce 2010 byla roční návštěvnost zlínské zoologické zahrady v Lešné půl milionu lidí. Za patnáct let se zvýšila o 300 tisíc, což je mimořádně rychlý nárůst. Hranici 800 tisíc návštěvníků...

25. prosince 2025  13:15

Benzin v Česku je nejlevnější za více než čtyři roky, klesá i cena nafty

Výrazné snížení cen pohonných hmot na čerpacích stanicích Benzina patřících do...

Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 Kč/l. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než 40 haléřů...

25. prosince 2025  13:12

Vémola míří do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola míří do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

25. prosince 2025  12:49,  aktualizováno  13:08

Utržené prsty, přejídání i „hořící“ věnec. Co řeší zdravotníci o Vánocích a na silvestra

ilustrační snímek

Vánoční svátky a přelom roku patří z pohledu zdravotníků k nejhektičtějším. Každoročně řeší stovky případů, a to nejen ty způsobené přejídáním, ale také kolapsy, úrazy spojené s konzumací alkoholu...

25. prosince 2025  12:49

Kdy očekávají Rusové konec války? Překvapivé výsledky průzkumu

Rudé náměstí v Moskvě (21. února 2023)

Většina Rusů očekává, že válka na Ukrajině skončí v roce 2026, uvedla ruská státní agentura pro veřejné mínění VTsIOM. To naznačuje, že Kreml možná testuje reakci veřejnosti na možné mírové urovnání,...

25. prosince 2025  12:46

Rusko i Ukrajina udeřily na přístav protivníka. Poplach měly také obě metropole

Dělostřelci 44. samostatné dělostřelecké brigády Ozbrojených sil Ukrajiny...

Ruské útoky na Ukrajině od středečního večera zabily čtyři lidi, oznámily úřady. Ukrajina také hlásí četné nouzové odstávky a výpadky proudu po celé zemi. Kvůli ruským dronovým útokům byl v noci opět...

25. prosince 2025  7:26,  aktualizováno  12:06

Mistr improvizace. Zemřel Pat Finn, zahrál si v seriálech Přátelé či Průměrňákovi

Courtney Thorne-Smithová, James Belushi, Pat Finn a Stacey Travisová v seriálu...

Ve věku 60 let zemřel americký herec Pat Finn, známý ze seriálů Přátelé či Průměrňákovi. S odvoláním na oznámení rodiny o tom informoval server BBC. Komik a mistr improvizace, který se podle...

25. prosince 2025  12:06

Kriminalita v Česku letos klesla. Přibylo ale vražd, v Jihomoravském kraji o 160 procent

ilustrační snímek

Kriminalita v Česku zatím v letošním roce klesla. Policie do konce listopadu zaznamenala 159 506 trestných činů, meziročně je to o 2801 méně. Vražd mírně přibylo. Včetně pokusů a příprav jich...

25. prosince 2025  12:03

Přes dva miliony diváků. Štědrovečerní pohádka ovládla sledovanost

Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Nejsledovanějším pořadem letošního Štědrého dne se stala premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku. Vidělo ji 2,29 milionu diváků při podílu na sledovanosti 58,05 %, alespoň tři minuty (tzv. zásah)...

25. prosince 2025  11:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Machr v žigulíku pokácel velký vánoční strom, marně chtěl ujet trestu

V kazachstánském Turkestánu porazil řidič žigulíku vánoční strom

Vánoční pohodu v historickém jihokazachstánském městě Turkestán narušil incident na místním náměstí. Kaskadér za volantem žigulíku svým obstarožním vozem narazil do velkého vánočního stromu a porazil...

25. prosince 2025  11:31

Česko čeká slunečný víkend s teplotami kolem nuly. Na severu může slabě sněžit

Svítání v mrazivém ránu

Nadcházející víkend bude většinou slunečný, s výjimkou jihozápadních Čech a Slezska. Teploty se budou držet kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Meteorologové nečekají srážky, sněžit může do neděle...

25. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.