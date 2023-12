Vémolu podezírají z týrání, tygřice měla vyoperované drápy. Kvůli zánětu, hájí se

„Při kontrole zdravotního stavu před převozem bylo zjištěno, že zvíře má chirurgicky odstraněny všechny drápy na předních končetinách.Chovatel to zdůvodnil tím, že zvíře mělo v drápech zánět, a proto je bylo nutné odstranit,“ stojí v tiskové zprávě.

Soukromý veterinární lékař ale dle ministerstva uvedl, že při zánětu se odstraňuje pouze zanícený dráp, a nikoliv všechny drápy, navíc na obou končetinách. „Na tato závažná zjištění ministerstvo upozornilo Státní veterinární správu,“ stojí dále v textu.

„Po obdržení všech důležitých dokumentů a informací Krajská veterinární správa prověří odebrání všech drápů na předních končetinách tygřice Ramba. Chirurgické odstranění drápů u šelmy z jiných než zdravotních důvodů lze považovat za závažný přestupek týrání zvířete, který porušuje zákon na ochranu zvířat proti týrání,“ dodal Vorlíček.

Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka se v příštím týdnu chystá na Vémolu kontrola, která prověří zda k zákroku došlo k opodstatněným důvodům či u dalších kočkovitých šelem z chovu.

Nejčastější způsob odebrání drápů se nazývá onychektomie, při které je dráp odstraněn i s kostí posledního článku prstu buď skalpelem, nebo laserem.

Odstraněním drápů je mrzačení, píše úřad

„Tento zákrok bývá prováděn v kontaktních chovech pro snížení nebezpečnosti zvířete. Odstraněním drápů dojde k nevratnému zmrzačení a zvíře kvůli tomu nemůže projevovat přirozené chování. Není například schopné šplhat po stromech, bránit se útoku jiného zvířete nebo si značkovat své území škrábáním. Dochází rovněž k narušení rovnováhy zvířete a k vyšší náchylnosti ke zdravotním problémům, jako jsou například bolesti zad,“ dodává tisková zpráva.

Ramba podle úřadů žila v nevyhovujících podmínkách a Vémola nebyl schopen doložit jim její původ. To dříve potvrdilo i ministerstvo životního prostředí, kdy mluvčí Lucie Ješátková uvedla, že tygřice bude odvezena do chovného zařízení v Německu, kde na ni čeká její příbuzná a které se specializuje na podobné případy. Rozhodnutí je podle ní pravomocné.

„Potvrzuji, že dojde k odebrání zabaveného nelegálně chovaného mláděte tygra ze soukromého chovu Karla Vémoly. Důvodem je především fakt, že chovatel nebyl schopen doložit legální původ zvířete ani okolnosti jeho nabytí, čímž porušil zákon o obchodování s ohroženými druhy. Chovatel navíc předložil falešné dokumenty o tom, kdo jsou rodiče tygra, pro chov tygrů je navíc nutné mít i veterinární povolení, a to v tomto případě nebylo vydáno,“ uvedla před úterním odebráním Ješátková s tím, že momentálně žije tygřice v nelegálních a nevyhovujících podmínkách.

Vémola však s počínáním úřadů nesouhlasil. „Ramba bohužel nemá CITES, což znamená zdroj původu. Ale já věřím, že zvíře není věc a že by se snad našla nějaká cesta, jak to řešit. Chápu, že jsem si na začátku tohle všechno měl ověřit, že jsem chyboval. Ale snažím se vysvětlit úřadům, ať netrestají to zvíře, ale mě. Dostal jsem pokutu, musím nějaké věci napravit, se vším souhlasím, ale tohle není volně žijící tygr,“ řekl v uplynulých týdnech Vémola.

I když podmínky, v nichž tygřice doposud žila, nebyly podle zákonů dostačující, sám Karlos Vémola se o zvíře staral dobře, a tak bude moct tygřici v Německu kdykoli po dohodě navštívit.

„Pokud pan Vémola bude chtít vědět, jak se tygřici daří, může oslovit německý park. Stejně tak pokud by chtěl zvíře v budoucnu navštívit. Záleží na domluvě s parkem,“ vysvětlila Ješátková.

Pro Vémolovu rodinu byl převoz velké šelmy emočně velmi náročný. Sám bojovník udělal vše, co bylo třeba, chvíli s tygřicí zůstal sám, aby se s ní naposledy rozloučil, ale u procesu uspávání a přenosu zvířete být nechtěl.

„Dnes byl velmi těžký den, protože nám odvlekli člena rodiny, o kterého jsme se starali. Hlavně tedy Karlos, protože on je obrovský milovník zvířat, stará se o ně opravdu nadstandardně s velkou láskou,“ komentovala situaci jeho manželka Lela Vémola. „Není to jen o tom, že si někdo pořídí nějaké zvíře a machruje s ním. Můj manžel zvířata opravdu miluje,“ vyjádřila se v den odebrání šelmy.