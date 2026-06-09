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Vémolovi odebrali lvici s odstraněnými drápy, zvíře poputuje do liberecké zoo

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  13:08
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o zabavení lvice Elsy, kterou nelegálně choval zápasník Karlos Vémola. Ten podle inspekce nebyl schopný doložit zákonný původ chráněného zvířete. Ze stejných důvodů zabavily úřady Vémolovi v roce 2023 lvici Rambu. Elsa nyní poputuje do liberecké zoo.

„O zabavení lvice rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru, protože chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete. Proti rozhodnutí se majitel neodvolal a zvíře se tak stalo majetkem státu. Bez řádné dokumentace a povolení se chovatel vystavuje nejen riziku zabavení zvířete, ale i trestnímu postihu za neoprávněné nakládání s ohroženými druhy,“ uvedl Jiří Mach z odboru druhové ochrany ministerstva životního prostředí.

Zápasník Karlos Vémola s lvicí Elsou (19. září 2020)
Karlos Vémola krmí svou tygřici Antonii Rambu (listopad 2022).
Vémolovi odvážejí tygřici.
Stěhování Vémolovy tygřice.
74 fotografií

Úřady už dříve informovaly o tom, že zvíře má chirurgicky odstraněné všechny drápy na předních končetinách. Vémola tvrdil, že k odstranění došlo kvůli zánětu. Soukromý veterinární lékař ale podle ministerstva uvedl, že při zánětu se odstraňuje pouze zanícený dráp, a nikoliv všechny drápy, navíc na obou končetinách.

Kvůli odstranění drápů je podle ministerstva životního prostředí zvíře značně hendikepované pro další socializaci s jedinci svého druhu. Šelma totiž například není schopna šplhat po stromech, bránit se útoku jiného zvířete nebo si značkovat své území škrábáním. Zvířata jsou také náchylnější ke zdravotním problémům, jako jsou bolesti zad nebo narušení rovnováhy.

Vémolu podezírají z týrání, tygřice měla vyoperované drápy. Kvůli zánětu, hájí se

Ministerstvo nadále spolupracuje s mezinárodními organizacemi, aby zvířeti zajistilo co nejvhodnější zařízení. Nyní bude lvice Elsa umístěna do liberecké zoo, která poskytla péči také tygrovi ussurijskému Tajmirovi, kterého ministerstvo loni odebralo z nelegálního chovu ve Vsetíně.

„Jsme rádi, že jsme mohli být v této situaci nápomocni a nabídnout lvici odpovídající zázemí. Po dobu jejího dočasného pobytu v Liberci jí naši zkušení chovatelé poskytnou profesionální péči a pokusí se zajistit co nejhladší adaptaci na nové prostředí,“ říká ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Vémolovi zabavili už druhou lvici

Úřady oznámily podezření z týrání šelmy v prosinci 2023. Vémola tehdy na sociálních sítí obvinění odmítl. „Po všech těch hnusech, co jsem si v posledních pár dnech zažil, kdy jsem v podstatě přišel o člena rodiny, se ještě dozvídám, že úřady rozjíždějí nějakou verzi o tom, že Vémola týrá zvířata. O svá zvířata jsem se vždycky dobře staral,“ řekl.

MMA zápasník Karlos Vémola přijde o tygřici Rambu. Má k ní falešné dokumenty

Vémolovi úřady už v minulosti zabavily lvici Rambu, ke které neměl řádnou dokumentaci.

„Ale já věřím, že zvíře není věc a že by se snad našla nějaká cesta, jak to řešit. Chápu, že jsem si na začátku tohle všechno měl ověřit, že jsem chyboval. Ale snažím se vysvětlit úřadům, ať netrestají to zvíře, ale mě. Dostal jsem pokutu, musím nějaké věci napravit, se vším souhlasím, ale tohle není volně žijící tygr,“ řekl tehdy Karlos Vémola v rozhovoru pro CNN Prima News.

6. prosince 2023
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