Indicie naznačují, že Vémola prodává v bazaru své luxusní auto. Nadělil si jej nedávno

  20:26
Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola se po zatčení a obvinění z organizované drogové činnosti pravděpodobně pokouší zbavit svého luxusního auta Lamborghini Huracán. Nápadně podobný stroj tomu, který si koupil v létě, se objevil na bazarové stránce Sauto.cz. Sportovní vůz si Vémola pořídil v červnu ke čtyřicátým narozeninám.
U domu Karlose Vémoly zasahuje policie.
Na společné znaky auta, které si Vémola kupoval a dnes jej nabízí Autobazar Čestice na Rychnovsku, poukázal web Garáž.cz. Podle něj se fotografie a popis u současného inzerátu prakticky shodují s těmi při pořízení.

„Navíc víme, že Karlosovi vůz dodával právě Autobazar Čestice, jehož zástupci s Terminátorem spolupracovali už dříve,“ napsal server.

Indicie podle webu naznačují, že po vypuknutí nedávné kauzy se snaží legendární zápasník MMA svůj vůz prodat. Prodejce přitom nechtěl spekulace webu potvrdit – ani vyvrátit – a jeho dotazy zanechal bez komentáře.

Zakuklenci se samopaly a 20 kg kokainu z Británie. Jak a proč zatkli Karlose Vémolu

Samotné auto se nabízí za necelých 5 milionů korun. V provozu má být od dubna 2017 a najeto mít 53 tisíc kilometrů. Zážehový motor má objem 5,2 litru V10 o výkonu 449 kW (610 koní), nechybí ani automatická sedmistupňová převodovka, klimatizace, kožené čalounění či sportovní volant.

V kauze čelí obvinění tři lidé, kterým hrozí až 18 let vězení. Policie zasahovala ve Vémolově domě den před Vánocemi v úterý. Vémolu odvedla, a stejně jako další dva zadržené muže, obvinila z vážné trestné činnosti spojené s drogami.

„Byl obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, a to i podle odstavce, ve kterém je stíhán za spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,“ řekl již dříve zdroj iDNES.cz.

Vémola před zatčením investoval desítky milionů. Zmapovali jsme jeho nákupy realit

Návrh na vzetí do vazby podal státní zástupce ve středu. Soud mu vyhověl. „Vazba byla uvalena z důvodu možného útěku, a to výhradně z důvodu, že klientovi hrozí vysoký trest. Podal jsem na místě stížnost,“ sdělil dříve médiím Vémolův advokát Vlastimil Rampula. Stížnost chce podat i proti zahájení trestního stíhání. Samotný Vémola dle advokáta odmítá, co je mu kladeno za vinu.

