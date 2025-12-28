Indicie naznačují, že Vémola prodává v bazaru své luxusní auto. Nadělil si jej nedávno

Na společné znaky auta, které si Vémola kupoval a dnes jej nabízí Autobazar Čestice na Rychnovsku, poukázal web Garáž.cz. Podle něj se fotografie a popis u současného inzerátu prakticky shodují s těmi při pořízení.
„Navíc víme, že Karlosovi vůz dodával právě Autobazar Čestice, jehož zástupci s Terminátorem spolupracovali už dříve,“ napsal server.
Indicie podle webu naznačují, že po vypuknutí nedávné kauzy se snaží legendární zápasník MMA svůj vůz prodat. Prodejce přitom nechtěl spekulace webu potvrdit – ani vyvrátit – a jeho dotazy zanechal bez komentáře.
Samotné auto se nabízí za necelých 5 milionů korun. V provozu má být od dubna 2017 a najeto mít 53 tisíc kilometrů. Zážehový motor má objem 5,2 litru V10 o výkonu 449 kW (610 koní), nechybí ani automatická sedmistupňová převodovka, klimatizace, kožené čalounění či sportovní volant.
V kauze čelí obvinění tři lidé, kterým hrozí až 18 let vězení. Policie zasahovala ve Vémolově domě den před Vánocemi v úterý. Vémolu odvedla, a stejně jako další dva zadržené muže, obvinila z vážné trestné činnosti spojené s drogami.
„Byl obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, a to i podle odstavce, ve kterém je stíhán za spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,“ řekl již dříve zdroj iDNES.cz.
Návrh na vzetí do vazby podal státní zástupce ve středu. Soud mu vyhověl. „Vazba byla uvalena z důvodu možného útěku, a to výhradně z důvodu, že klientovi hrozí vysoký trest. Podal jsem na místě stížnost,“ sdělil dříve médiím Vémolův advokát Vlastimil Rampula. Stížnost chce podat i proti zahájení trestního stíhání. Samotný Vémola dle advokáta odmítá, co je mu kladeno za vinu.