Vémolovo luxusní Lamborghini se prodalo za 17 dní. Koupily ho internetové hvězdy

Na to, že se Vémolovo Lamborghini prodalo, upozornil ve čtvrtek server Garáž.cz. Auto se podle webu objevilo v inzerci Autobazaru Čestice na Rychnovsku krátce po jeho zadržení. Právě zmíněný autobazar vůz Vémolovi v červnu loňského roku dodal.
V inzerci se Lamborghini objevilo 28. prosince loňského roku a definitivně prodáno bylo 14. ledna, tedy po sedmnácti dnech. To podle webu nebývá v Česku zvykem, stejné modely čekají na nového majitele i půl roku.
Indicie naznačují, že Vémola prodává v bazaru své luxusní auto. Nadělil si jej nedávno
Noví majitelé, Vladimír Kadlec a Adam Bórik, se koupí pochlubili na Kadlecově YouTube kanále VladaVideos. Video zveřejnili ve čtvrtek, za jeden den nasbíralo přes 160 tisíc zhlédnutí.
Vémolu zadržela policie loni den před Vánoci, uskutečnila také domovní prohlídku v jeho domě v Měchenicích v okrese Praha-západ. O dva dny později soud potvrdil návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby. Policie zápasníka obvinila z organizované drogové trestné činnosti a hrozí mu až 18 let vězení.
Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem
Vémola je jedním z pěti obviněných z pašování kokainu, drogy byly podle kriminalistů z Národní protidrogové centrály ukryté v kamionech, které mířily do Velké Británie, České republiky a v jednom případě do Ruska. Z vazby byl Vémola propuštěn tento týden v pondělí poté, co složil kauci 15 milionů korun.