Vémolovo luxusní Lamborghini se prodalo za 17 dní. Koupily ho internetové hvězdy

Autor:
  17:40
Luxusní auto Lamborghini Huracán, které vlastnil zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola, se prodalo. Nově patří youtuberovi Vladimíru Kadlecovi a zakladateli JabkoLevně Adamu Bórikovi. Vůz se prodal za sedmnáct dní, autobazar jej nabízel za necelých pět milionů korun.
Zápasník Karel „Karlos“ Vémola se po obvinění z organizované drogové činnosti...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola se po obvinění z organizované drogové činnosti pravděpodobně pokouší zbavit svého luxusního auta Lamborghini Huracán. (28. prosince 2025) | foto: Sauto.cz

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola se po obvinění z organizované drogové činnosti...
Zápasník Karel „Karlos“ Vémola se po obvinění z organizované drogové činnosti...
Zápasník Karel „Karlos“ Vémola se po obvinění z organizované drogové činnosti...
U domu Karlose Vémoly zasahuje policie.
12 fotografií

Na to, že se Vémolovo Lamborghini prodalo, upozornil ve čtvrtek server Garáž.cz. Auto se podle webu objevilo v inzerci Autobazaru Čestice na Rychnovsku krátce po jeho zadržení. Právě zmíněný autobazar vůz Vémolovi v červnu loňského roku dodal.

V inzerci se Lamborghini objevilo 28. prosince loňského roku a definitivně prodáno bylo 14. ledna, tedy po sedmnácti dnech. To podle webu nebývá v Česku zvykem, stejné modely čekají na nového majitele i půl roku.

Indicie naznačují, že Vémola prodává v bazaru své luxusní auto. Nadělil si jej nedávno

Noví majitelé, Vladimír Kadlec a Adam Bórik, se koupí pochlubili na Kadlecově YouTube kanále VladaVideos. Video zveřejnili ve čtvrtek, za jeden den nasbíralo přes 160 tisíc zhlédnutí.

Vémolu zadržela policie loni den před Vánoci, uskutečnila také domovní prohlídku v jeho domě v Měchenicích v okrese Praha-západ. O dva dny později soud potvrdil návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby. Policie zápasníka obvinila z organizované drogové trestné činnosti a hrozí mu až 18 let vězení.

Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem

Vémola je jedním z pěti obviněných z pašování kokainu, drogy byly podle kriminalistů z Národní protidrogové centrály ukryté v kamionech, které mířily do Velké Británie, České republiky a v jednom případě do Ruska. Z vazby byl Vémola propuštěn tento týden v pondělí poté, co složil kauci 15 milionů korun.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Vémolovo luxusní Lamborghini se prodalo za 17 dní. Koupily ho internetové hvězdy

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola se po obvinění z organizované drogové činnosti...

Luxusní auto Lamborghini Huracán, které vlastnil zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola, se prodalo. Nově patří youtuberovi Vladimíru Kadlecovi a zakladateli JabkoLevně Adamu Bórikovi. Vůz se prodal za...

23. ledna 2026  17:40

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Hasiči testovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:21

Pavel je favorit, kandidátů na prezidenta se přihlásí méně, míní politologové

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Obhajující prezident má podle politologů ve volbách vždy výhodu. Pokud by se Petr Pavel rozhodl usilovat o druhý mandát na Hradě, byl by jednoznačným favoritem. I z toho důvodu by se do voleb...

23. ledna 2026  17:06

Krádež si mladík nenechal líbit, zloději ho pak ztloukli. Dvojici lumpů hledá policie

Policisté pátrají po mužích, kteří několikrát napadli jiného muže.

Policie pátrá po dvojici útočníků, kteří v noci na 10. ledna v centru Prahy okradli a ztloukli muže. Nejprve mu odcizili krabičku s tabákem, a když se ji snažil získat zpět, napadli ho a snažili se...

23. ledna 2026  17:01

Počkáme na postoj spojenců, řekl Babiš k Trumpově pozvánce do Rady míru

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Ministerstvo zahraničí bude mít připravené materiály pro případné projednávání pozvánky do Rady míru na pondělní koaliční radě, uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle premiéra a šéfa...

23. ledna 2026  14:41,  aktualizováno  16:57

Protidrogovou politiku vlády bude řídit Pavel Bém, oznámil premiér

Hostem pořadu Rozstřel je psychiatr Pavel Bém.

Novým národním protidrogovým koordinátorem se stal Pavel Bém. Do funkce ho jmenoval premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Vystudovaný psychiatr a bývalý pražský primátor je odborníkem na závislosti.

23. ledna 2026,  aktualizováno  16:54

Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Ilustrační snímek

Policie zadržela čtyřiadvacetiletého muže, který minulý týden v Liberci ukradl nastartované zaparkované auto. Seděl v něm chlapec, jenž čekal na otce. Před rozjetím auta stačilo dítě utéct. Policie...

23. ledna 2026  16:50

USA se chystají na sněhovou bouři. Co je s globálním oteplováním? nechápe Trump

Úřady varují texaské řidiče před blížící se vánicí. (21. ledna 2026)

Americké státy Texas a Oklahoma se připravují na silné sněžení a ledovku, v jejímž důsledku se silnice mohou stát neprůjezdnými. Masivní několik dní trvající vánice zřejmě zasáhne dvě třetiny USA a...

23. ledna 2026  16:42

Marná snaha tenistů v Brně o záchranu kurtů. Pozemky vám nepatří, rozhodl soud

Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...

Brněnský tenisový klub Tesla stále bojuje o městské pozemky na Ponavě, kde již přes sedm dekád funguje. Město mu však v roce 2023 vypovědělo nájemní smlouvu a nařídilo vystěhování, parcely si totiž...

23. ledna 2026  16:42

Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, dopoledne přibylo Třinecko a odpoledne pak zbytek regionu, tedy...

23. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  16:36

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Letouny L-159 Ukrajině prodat nemůžeme, řekl Zůna. Šéf armády Řehka tvrdí opak

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že česká armáda nemůže Ukrajině prodat čtyři letouny L-159, které Kyjevu nabídl minulý týden prezident Petr Pavel. Následně tuto možnost vláda...

23. ledna 2026  12:37,  aktualizováno  16:36

Komedie Dovolená v Českém ráji s Tomášem Jeřábkem

Tomáš Jeřábek v seriálu Zákony vlka (2023)

Již v létě se můžeme těšit na premiéru nové české komedie, která těží z především z popularity Českého ráje a osvědčeného modelu vyhořelého manželství, kdy manželé musí vystoupit z komfortní zóny,...

23. ledna 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.