Vémola před zatčením investoval desítky milionů. Zmapovali jsme jeho nákupy realit

V červnu letošního roku koupil dům v ulici Na Samotě na pražském Proseku a k tomu ideální polovinu zahrady. Druhým majitelem zůstává hlavní město Praha. Cena: 27 milionů korun. Podle kupní smlouvy, kterou má iDNES.cz k dispozici a získala ji z katastru nemovitostí, však neuhradil cenu z vlastních peněz, ale půjčil si.
Zápasník si také za další miliony korun koupil dům v Měchenicích u Prahy, ve kterém reálně žije a jemuž sám říká Vémoland. Ten pořídil v srpnu 2018 od tehdejších majitelů, lékařů, za 14,5 milionu korun. Šlo o plně vybavený rodinný dům s dvojgaráží a bazénem.