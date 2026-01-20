Vémolův gang plánoval poslat 120 kg drog do Ruska. Policie prozradila i další fakta

Premium

Fotogalerie 23

Zátah. Fotografie ze zadržení zápasníka Karlose Vémoly. | foto: Policie ČR a UK

Václav Janouš
  20:00
Byl duben 2020 a z Česka vyrazil přes Nizozemsko do britského přístavu Dover kamion plný dětských hraček. V kabině auta ve schránce policie nalezla schovaný balík padesáti kilogramů kokainu a britská protidrogová policie následně zadržela jistého Chrise Michaelidese. Podezřívala ho, že do Británie pomohl pašovat 240 kg kokainu. V té souvislosti začala kroužit i kolem jeho známého – českého zápasníka Karlose Vémoly a podnikatele Antonína Becka... iDNES.cz zjistila podrobnosti k důkazům proti obviněnému zápasníkovi.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Dvaapadesátiletý Chris Michaelides z městečka Chigwell severovýchodně od Londýna dostal dvacet let vězení. A teď po letech policie v návaznosti právě na tuto zásilku znovu zatýkala – právě Vémolu a Becka, které podezřívá, že pašování kokainu organizovali a že část skončila na českém černém trhu a k tomu nově připravovali i zásilky do Ruska a pašování 120 kilogramů z Jižní Ameriky. Vémola tvrdí, že „celá situace je nesmysl a neví, jak se do ní dostal“.

Spolupráci nabízel policii i Antonín Beck, ale policisté jeho nabídky odmítli s tím, že proti gangu mají dostatek důkazů.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

V kolabujícím Kyjevě je bez proudu milion domácností, 600 tisíc lidí z města uprchlo

Žena kráčí po zasněžené ulici v mrazivém zimním ránu v Kyjevě. (15. ledna 2026)

Po posledním mohutném ruském útoku na Kyjev je milion domácností bez elektrické energie, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Život ve městě se změnil v trýzeň: v lednu metropoli...

20. ledna 2026  19:22

Kanada poprvé simulovala invazi z USA, bránit se chce jako afghánští mudžáhedíni

Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025)

Kanadské ozbrojené síly vytvořily hypotetický model možné americké vojenské invaze a připravily různé scénáře, jak by na ni mohlo obránci reagovat. S odvoláním na své zdroje to uvedl deník The Globe...

20. ledna 2026  19:05

Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce

Emmanuel Macron na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu (20....

Francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval imperiální ambice některých vůdců a odsoudil kroky současné americké vlády, které vnímá jako snahu oslabit a podřídit si Evropu. Ve švýcarském Davosu...

20. ledna 2026  15:15,  aktualizováno  18:11

Trump provokoval zaraženou vlajkou v grónské půdě. Odpovědí mu byli medvědi

Uměle vytvořená fotografie: americký prezident Donald Trump s vlajkou USA v...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil hned dva provokativní uměle generované obrázky, které zobrazují Grónsko jako součást USA. Příspěvky vyvolaly bouřlivou...

20. ledna 2026  17:57

Další výstraha pro Trumpa: loňská velká celní dohoda zamrzla v europarlamentu

Manfred Weber (11. března 2024)

Největší frakce v Evropském parlamentu se shodly na pozastavení ratifikace obchodní dohody s USA. V úterý to uvedli šéfka sociálnědemokratického klubu Iratxe Garcíaová Pérezová a předseda frakce...

20. ledna 2026  17:51

Úřad řeší odměny pro Hřiba v pražské energetice, šéfovi Pirátů hrozí pokuta

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Zdeněk Hřib (Piráti). (11....

Městský úřad v Říčanech zahájil přestupkové řízení s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem kvůli pobírání odměn za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). Hřibovi hrozí...

20. ledna 2026  17:16

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo...

20. ledna 2026  8:59,  aktualizováno  17:04

Zrádci v Londýně. Konzervativci krvácejí, jejich hvězdy dezertují k Farageovi

Premium
Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026)

Strana Winstona Churchilla a Margaret Thatcherové se potácí v těžké krizi. Britští konzervativci se stále nevzpamatovali z rok a půl staré volební porážky a velká stranická jména začala přebíhat k...

20. ledna 2026

Agenti ICE vyvlekli v mrazu ven polonahého občana USA, za omyl se mu neomluvili

Federální agenti ICE během zásahu v Saint Paul v Minnesotě. (16. ledna 2026)

Federální imigrační agenti násilím vnikli do domu amerického občana v Saint Paul v Minnesotě, zatímco na budovu mířili zbraněmi. Následně muže oblečeného pouze do spodního prádla spoutali, vyvedli...

20. ledna 2026  16:55

Hádka na ubytovně se zvrhla. Muž vytáhl nůž na druhého, ten útok nepřežil

ilustrační snímek

Tragédií skončila hádka mezi dvěma muži, která se strhla v noci na úterý na ubytovně v pražských Záběhlicích. Jeden na druhého vytáhl nůž a ubodal ho. Útočníka police zadržela a podezírá ho z vraždy.

20. ledna 2026  15:23,  aktualizováno  16:50

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Záchrana z ledové řeky. Žena si při pádu poranila páteř, brodili se k ní policisté

Policisté na vlastní nebezpečí vstoupili do ledové řeky, aby zachránili mladý...

Z pětimetrové výšky spadla v noci do řeky v Chrudimi mladá žena. Zachránili ji policisté, kteří se za ní vrhli do ledové vody. Ženu s poraněnou páteří pak předali záchranářům, ti ji transportovali do...

20. ledna 2026  16:44

Opakujte zápletku pro diváky na telefonu, nařizuje podle Damona režisérům Netflix

Matt Damon během rozhovoru v rámci propagace snímku Air: Zrození legendy (27....

Americká streamovací služba Netflix podle herce a producenta Matta Damona nařizuje režisérům, aby v průběhu děje několikrát zopakovali zápletku. Chce, aby diváci, kteří v průběhu sledování často...

20. ledna 2026  16:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.