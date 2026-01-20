Vémolův gang plánoval poslat 120 kg drog do Ruska. Policie prozradila i další fakta

Dvaapadesátiletý Chris Michaelides z městečka Chigwell severovýchodně od Londýna dostal dvacet let vězení. A teď po letech policie v návaznosti právě na tuto zásilku znovu zatýkala – právě Vémolu a Becka, které podezřívá, že pašování kokainu organizovali a že část skončila na českém černém trhu a k tomu nově připravovali i zásilky do Ruska a pašování 120 kilogramů z Jižní Ameriky. Vémola tvrdí, že „celá situace je nesmysl a neví, jak se do ní dostal“.
Spolupráci nabízel policii i Antonín Beck, ale policisté jeho nabídky odmítli s tím, že proti gangu mají dostatek důkazů.