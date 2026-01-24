Jako hlavního organizátora a hlavu skupiny označují kriminalisté Antonína Becka, kterého podezřívají, že úkoloval další lidi, kolik drog, komu a za kolik mají v Česku prodat, a že také připravoval dovoz 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky.
Vyplývá to z informací, které redakce iDNES.cz získala. Detaily, kterými policisté disponují, jsou důležité pro zjištění, jak moc mají na skupinu „nabito“. Paradoxně akci policie napomohlo i to, že si obvinění údajně psali přes šifrovanou aplikaci a, třebaže někdy diskutovali konspiračně, jinde se měli dopouštět chyb. K tomu mají policisté podle informací iDNES.cz i další podklady, jako jsou odposlechy, záznamy ze sledování či stopy DNA. Obvinění jakoukoliv vinu odmítají.