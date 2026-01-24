Šifry, trasy, sumy. Vémola zařídil kamiony, Beck prodej drog, zjistila policie

Zápasník Karlos Vémola podle policie koordinoval transport.

Václav Janouš
Protidrogová centrála podezřívá zápasníka Karlose Vémolu, že v dubnu a květnu 2020 zajistil dopravu dvou zásilek s desítkami kilogramů kokainu v kamionech z Nizozemska do Velké Británie, kde drogy zadržela v přístavu v nákladním automobilu policie.

Jako hlavního organizátora a hlavu skupiny označují kriminalisté Antonína Becka, kterého podezřívají, že úkoloval další lidi, kolik drog, komu a za kolik mají v Česku prodat, a že také připravoval dovoz 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky.

Vyplývá to z informací, které redakce iDNES.cz získala. Detaily, kterými policisté disponují, jsou důležité pro zjištění, jak moc mají na skupinu „nabito“. Paradoxně akci policie napomohlo i to, že si obvinění údajně psali přes šifrovanou aplikaci a, třebaže někdy diskutovali konspiračně, jinde se měli dopouštět chyb. K tomu mají policisté podle informací iDNES.cz i další podklady, jako jsou odposlechy, záznamy ze sledování či stopy DNA. Obvinění jakoukoliv vinu odmítají.

Nová námořní velmoc v Baltu. Polsko staví fregaty a ponorky, know-how má od Britů

Premium
Vojenská přehlídka válečných lodí polského námořnictva u příležitosti Dne...

Polsko v reakci na ruskou hrozbu v Baltském moři výrazně rozšiřuje své námořnictvo. Ve spolupráci s Brity staví tři fregaty, od Švédů pořizuje ponorky a průzkumné lodě. Snaží se tak zvrátit dosavadní...

23. ledna 2026

Řím se loučil s Valentinem, přišly hvězdy se slabostí pro vznešenou módu

V Římě se v pátek uskutečnil pohřeb italského módního návrháře Valentina...

V Římě se v pátek uskutečnil pohřeb italského módního návrháře Valentina Garavaniho, který zemřel v pondělí ve věku 93 let. Vzpomínkový obřad v bazilice Panny Marie andělů a mučedníků následoval po...

23. ledna 2026  19:47

