Nemocní Češi si místo neschopenky brali dovolenou, říká studie

„Je evidentní, že pokles absencí z důvodu nemoci čeští pracovníci v podstatě dokonale nahradili tím, že si vzali placenou nebo neplacenou dovolenou,“ uvedl ve svém výzkumu Jakub Grossmann z Národního institutu SYRI. Celková absence pracovníků v soukromém sektoru tedy po zavedení karenční doby, tedy období bez nemocenské náhrady, zůstala v podstatě stejná. Studie čerpala z dat z let 2005 – 2012.

Dopady karenční doby se také lišily mezi různými skupinami zaměstnanců. „Matky, které před reformou měly více absencí z důvodu péče o nemocné děti, měly po změně karenční doby méně absencí než ostatní zaměstnanci. Otcové však zareagovali tím, že chodili více na placenou a neplacenou dovolenou,“ zmínil Grossmann. Tento trend může poukazovat na změnu v odpovědnosti péče o nemocné děti v rodinách.

Studie neprokázala, že by zaměstnanci chodili do práce nemocní a zvyšovali tak riziko šíření chřipky na pracovišti. „Nepozorujeme, že by v období po zavedení karenční doby ve větších pracovních kolektivech v průběhu epidemie chřipky docházelo k vyššímu čerpání nemocenské. Zavedením karenční doby tak nedošlo k zhoršení situace,“ uzavřel Grossmann. Během deseti let, kdy toto opatření fungovalo, absence zaměstnanců v době chřipkové epidemie rostla velmi podobně jako před reformou. Jen jako důvod uváděli dovolenou.

Aktuálně zaměstnance prvních 14 dní pracovní neschopnosti platí zaměstnavatel, do roku 2019 však platila karenční doba tří dnů, kdy zaměstnanec nepobíral náhradu mzdy.

Cílem tohoto opatření vlády Mirka Topolánka z roku 2008 bylo snížení nákladů zaměstnavatelům a státu, zabránění předstírání nemoci zaměstnanci a zneužívání neschopenky. A určitý výsledek to mělo, skutečně se snížil počet lidí s pracovní neschopenkou, tento efekt jen nebyl doprovázen odpovídajícím zvýšením přítomnosti v práci, ukazuje studie.