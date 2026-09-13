Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ministr Juchelka podpoří návrat karenční doby. Babišova vláda ji před lety zrušila

Autor: ,
  15:36
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31....

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...
Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé) dorazil na jednání vlády, kde se bude...
Ministr práce Aleš Juchelka dorazil na vládní jednání, kde se bude mimo jiné...
Ministr práce Aleš Juchelka dorazil na jednání vlády, kde se bude mimo jiné...
12 fotografií
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) podpoří návrat takzvané karenční doby, který chtějí navrhnout koaliční Motoristé. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem řekl, že zrušení proplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci chtějí zaměstnavatelé. Současný stav podniky stojí miliardy korun ročně.

Karenční doba skončila v červenci 2019. Zrušila ji tehdejší vláda ANO Andreje Babiše a ČSSD s podporou komunistů. S novelou přišla sociální demokracie. Obnovení náhrad bylo jedním z hlavních požadavků ČSSD při vyjednání s hnutím ANO o menšinovém koaličním kabinetu. Předlohu tehdy podpořili poslanci ANO, Pirátů, ČSSD, KSČM a většina lidovců.

Podle Juchelky by ale karence měla být znovu zavedena. „Četl jsem, že s tím chce přijít ministr (pro sport) Boris Šťastný (Motoristé) jako s poslaneckým návrhem. My se podíváme, jak ten návrh bude vypadat, ale ta myšlenka není k zahození,“ řekl.

První tři dny nemoci opět za své? Myšlenku návratu karenční doby oživili Motoristé

Ministerstvo financí odhaduje, že letos dají podniky na náhradu mzdy v prvních třech dnech nemoci 8,5 až devět miliard korun. „Zaměstnavatelé po tom volají,“ podotkl ministr k návratu karenční doby. Zdůraznil, že opatření se nijak neprojeví ve státním rozpočtu. Jedním z argumentů pro něj bylo i to, že pouze tři čtvrtiny receptů vydaných u praktických lékařů nakonec lidé v lékárnách skutečně uplatní.

Počet případů pracovní neschopnosti stoupl mezi lety 2019 a 2022 o 88 procent. Analýzu v létě 2023 zveřejnila Asociace malých a středních podniků a živnostníků. „Do vysoké nemocnosti se mohly promítnout zdravotní potíže způsobené v předchozím roce onemocněním covid-19, nicméně větší váhu přisuzujeme skutečnosti, že se projevují důsledky zrušení karenční doby,“ řekl tehdy ČTK předseda představenstva asociace Josef Jaroš.

Zastánci proplácení prvních dnů nemoci poukazovali na to, že karenční doba je trestání pracujících lidí za nemoc a hazardem se zdravím.

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 15. dne se dávky poskytují z pojištění.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Přímý přenos
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

Ministr Juchelka podpoří návrat karenční doby. Babišova vláda ji před lety zrušila

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31....

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) podpoří návrat takzvané karenční doby, který chtějí navrhnout koaliční Motoristé. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem řekl, že zrušení proplácení...

13. září 2026  15:36

Macinku pozvali na schůzku prezidenta s premiérem. Neví, jestli se zúčastní

Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil za ministryní financí Alenou...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) byl pozvaný na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO). Macinka to dnes řekl České televizi.

13. září 2026  15:10

Pod Gerlachovským štítem zemřel polský turista. Pád nahlásil náhodný svědek

Ilustrační snímek. Slovenská Horská záchranná služba.

Na slovenské straně Vysokých Tater v neděli při pádu ze strmého srázu pod Gerlachovským štítem přišel o život 36letý polský turista. Jeho 40letý společník nebyl schopen sám sestoupit do údolí, a tak...

13. září 2026  15:08

Inkluze se nepovedla nikde ve světě. Možná to není správná idea, říká Sárközi

Premium
Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi

Už je to tady zase, žáci se vrátili do lavic. Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi popisuje, co je ve vzdělávání nového. „Hodně se změnil vztah mezi školou a rodinou,“ říká mimo jiné v...

13. září 2026

Ruské drony na ukrajinsko-polské hranici vyplašily i Litvu. Vzlétly stíhačky NATO

Sledujeme online
ilustrační snímek

Rusko v neděli podniklo dronové útoky mimo jiné u ukrajinských hranic s Polskem a vtáhlo do události i Litvu. Zatímco na ukrajinské straně zasáhly bezpilotní stroje vlak, čerpací stanici a další cíle...

13. září 2026  9:30,  aktualizováno  14:58

Dostojevského dílo trhá rekordy v prodeji. Vlnu popularity jim zajistil TikTok

ilustrační snímek

Marcelo Nogueira není příliš zběhlý v klasické literatuře. Přesto se i tento sedmadvacetiletý brazilský knižní influencer nechal zlákat románem Fjodora Michajloviče Dostojevského Bílé noci, tedy...

13. září 2026  14:33

VIDEA TÝDNE: Rvačka s krumpáčem, lavina na Kavkaze a útěk z opičího výběhu

Hromadná bitka v centru Prahy. Létaly pěsti i násada od krumpáče

Co během uplynulého týdne nejvíce zaujalo čtenáře iDNES.cz? Tentokrát nechyběly dramatické ani kuriózní situace. Kamery zachytily například hromadnou bitku v centru Prahy. Na chvíli se kvůli tomu...

13. září 2026  14:24

Húsíové se chlubí ukořistěnou americkou technikou. Saúdové vás prodali, vzkázali

Húsiové obsadili ostrov Majún, zmocnili se zbraní za miliony dolarů

Húsíové se po postupu jemenským pobřežím zmocnili amerických obrněných vozidel dodaných Saúdské Arábii, uvádí televize Al-Džazíra. Povstalci zároveň ovládli strategický ostrov Perim v průlivu Báb...

13. září 2026  14:22

Porod v koloně aut. S doprovodem do nemocnice pomohli policisté

ilustrační snímek

Policejní práce může být velmi rozmanitá a ne vždy v ní figuruje spáchání trestného činu. Důkazem je i nedávný zásah pražských policistů. Ti pomohli muži, jenž společně se svojí rodící ženou zůstal...

13. září 2026  14:12

Paradox volebního prahu: když neúspěch Motoristů kompenzuje krach trpaslíků

Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU),...

Nejnovější volební model agentury STEM pro CNN Prima NEWS za září 2026 přinesl pro českou politickou scénu zdánlivý paradox. Na první pohled by se mohlo zdát, že těsný neúspěch koalice Motoristů,...

13. září 2026  14:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vláda je při dalším zdražování elektřiny připravena zastropovat ceny, řekl Havlíček

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dorazil za ministryní...

V případě dalšího růstu cen na energetickém trhu je vláda připravena stanovit maximální ceny ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. V pořadu Partie v televizi CNN Prima News to dnes uvedl ministr...

13. září 2026  13:44

Pirátský suterén versus cvrlikající Brusel. Podle Vondráčka je střet zájmů „netéma“

Volební sněm hnutí ANO, Radek Vondráček, Andrej Babiš a Alena Schillerová na...

Premiérův střet zájmů, spor o prezidenta i vzestup AfD dominovaly debatě ČT. Poslanec ANO Radek Vondráček odmítl střet zájmů jako „netéma“, opozice však varuje před ztrátou miliard i osekáním role...

13. září 2026  12:46,  aktualizováno  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet