Muž, který opravuje digitalizaci: Jsem rád, že na mě Piráti podali trestní oznámení

Kateřina Vaníčková
  9:01
Do oprav digitalizace stavebního řízení se loni na podzim zapojilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Stálo také u série zakázek, z nichž část za stovky milionů korun byla podle kritiků domluvená předem. Piráti proto na šéfa IT na ministerstvu Karla Trpkoše podali trestní oznámení. Ten obvinění odmítá.
Stále se podílíte na opravě digitalizace stavebního řízení nebo na jeho takzvaném bypassu?
V říjnu jsme od vlády dostali úkol, abychom stabilizovali situaci kolem stavebního řízení. To mělo několik fází. Byl tam legislativní bypass, stabilizace vybraných klíčových komponent systému a technologický bypass. Na tom prvním jsme se podíleli jen drobně. Řešili jsme především problém, že systém byl moc velký na to, v jak krátkém čase se vytvářel, a obsahoval proto velké množství chyb a v některých oblastech byl i špatně navržený.

Proto bylo rozhodnuto, že především chceme, aby existoval digitální kanál pro stavební řízení, a budeme tedy dodělávat a stabilizovat portál stavebníka. A že bude zachována elektronická evidence dokumentace, což je základní komponenta pro digitální obrazy. Plus oprava vybraných kritických chyb v ostatních částech systému. O zbytku bylo rozhodnuto, že ho není možné v dohledné době stabilizovat. To jsme dělali zhruba do půlky prosince. Vedle toho jsme si řekli, že je potřeba pracovníkům na úřadech dát do ruky nástroj, který budou využívat po dobu, než se odstraní z digitalizace stavebního řízení všechny nedostatky nebo se vytvoří systém jiný.

Aby mohli dělat svou práci efektivně, navrhli jsme tedy technologický bypass. Ten jsme úspěšně dodali a následně nasadili na větší část stavebních úřadů. Tím bereme, že naše mise byla úspěšná. Nasazení na zbytek úřadů si přezvalo ministerstvo pro místní rozvoj.

Digitalizace stavebního řízení je po roce stabilizovaná, má ale stále komplikace

Takže nyní je na ministerstvu pro místní rozvoj, zda bude dělat celý nový systém, nebo ten původní opraví?
Nyní je potřeba udělat správně kroky, které měly být hned na začátku. Například posbírat požadavky stavebních úřadů a zainteresovaných stran. Někdo se s nimi měl intenzivně bavit a z jejich požadavků udělat definici zadání. Potom ať se na to vypíše řádná soutěž, která řekne: takové jsou naše požadavky na systém a tady si vezměte komponenty toho stávajícího, pokud je chcete. Jestli někdo komponenty z původního projektu využije, nebo řekne, že je nechce, a nabídne vlastní řešení, je jedno.

Bude vůbec něco z původního systému použitelné?
Nechci předbíhat. Myslím si, že některé komponenty se využít dají.

Média v souvislosti s digitalizací stavebního řízení upozornila na podivné smlouvy s firmou Tekies, pod kterými jste podepsán.
Asi jste četla články, ve kterých bylo napsáno, že firma Tekies je na ministerstvu práce preferovaná a získává obrovské zakázky. Ale to není realita. Ze všech našich smluv, ze kterých získáváme zdroje pro naše projekty, byly vytrženy pouze dvě. O ostatní se nikdo nezajímal. Přestože z nich získáváme obdobné typy zdrojů. Pokud by se zohlednily všechny smlouvy, obrázek s firmou Tekies by vypadal zcela jinak.

Tekies je až nějaký pátý či šestý dodavatel z hlediska objemu prací pro ministerstvo. Zadruhé: ministerstvo práce má jeden z nejpropracovanějších procesů realizace veřejných zakázek. Realizují je profesionálové z příslušného odboru z ekonomické sekce, kteří hlídají důkladně naprostou čistotu a transparentnost, ať už z pohledu samotného zadání, nebo průběhu a vyhodnocení zakázky. My z IT nemáme žádnou možnost to ovlivnit. A poslední a nejdůležitější: z příslušných rámcových smluv jsme vypsali desítky dílčích soutěží a vůči žádné nikdo z ostatních sedmi konkurenčních firem neuplatnil žádnou námitku.

Audit digitalizace stavebního řízení ukázal 32 průšvihů, uvedl Kulhánek

Jak to tedy bylo s firmou Tekies?
Všechny věci děláme na základě výběrového řízení. O každou jednotlivou věc se musí všechny firmy, které jsou pod rámcovou smlouvou, ucházet v samostatné soutěži. Neexistuje výjimka. Takže všechny zakázky, jež firma Tekies na ministerstvu práce vyhrála, získala v řádné soutěži.

Dostali jsme od vlády úkol a museli jednat rychle. Situace na stavebních úřadech byla katastrofální. Bohužel jsme kvůli chybám při zakázkách, které udělalo ministerstvo pro místní rozvoj, neměli k dispozici standardní nástroj, jak takovou situaci řešit. Zvolili jsme tedy řešení s ohledem na čas – měli jsme řádně vysoutěženou smlouvu pro dodávku na jiný projekt ministerstva a rozhodli jsme se, že si první část potřebných lidí vezmeme z tohoto projektu a použijeme je na nezbytnou stabilizaci a na technologický bypass digitalizace stavebního řízení.

Druhou část potřebných lidí jsme si vzali opět z řádně vysoutěžených kapacit z našich provozních smluv na ministerstvu práce. Tím jsme pokryli kapacity na urgentní kroky, které bylo potřeba řešit, a dodali části řešení, které vedly ke stabilizaci situace. Na další části jsme vypsali výběrové řízení. Ano, to vyhrála firma Tekies.

Byla jedinou firmou, která se přihlásila?
Myslím si, že ano. Do zakázek spojených s digitalizací stavebního řízení se nikdo moc nehnal. Byla kolem něj vytvořena velmi toxická atmosféra a my jsme byli rádi, že jsme nějakou nabídku vůbec dostali. Velmi dobře se to ukázalo na soutěžích na právní a technický audit, které jsme pro ministerstvo pro místní rozvoj rovněž soutěžili z našich smluv. Na právní audit jsme dostali pouze jednu nabídku a na technický žádnou. Zakázku jsme museli vypsat znovu.

Piráti podali trestní oznámení na šéfa IT z Jurečkova resortu. Hovoří o střetu zájmů

Média psala, že váš kolega Pavel Vybíral má vazby na společnost Tekies a v minulosti s ní byl i majetkově propojený.
Já ani kdokoliv jiný ze sekce IT nemá možnost ovlivnit výběrové řízení. Jak už jsem zmiňoval, ministerstvo práce má velmi profesionální odbor pro veřejné zakázky... Celý proces zadávání veřejných zakázek je tak robustní a obsahuje tolik kontrolních mechanismů, že to nemáte šanci nějak ovlivnit.

Piráti na vás přesto kvůli zakázkám pro Tekies podali trestní oznámení. Berete to od nich jako mstu za digitalizaci stavebního řízení?
Motivaci Pirátů nezkoumám, ale jsem rád, že ho podali. Náš ministr je k tomu sám veřejně vyzval. Bude dobře, když to policie vyšetří. Jsem si jist, že zde k žádným manipulacím s veřejnými zakázkami nedošlo, tak se to tím uzavře. Standardní nástroj, jak situaci řešit, jsme neměli. Zvolili jsme tedy řešení s ohledem na čas.

