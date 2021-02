Útisk v Rusku není důvod, proč s ním nemít dobré vztahy, míní Schwarzenberg

Schwarzenberg v neděli poskytl rozhovor ruské tiskové agentuře TASS, ve kterém mimo jiné uvedl, že nevidí zásadní překážky, které by bránily zlepšení česko-ruských vztahů. „Musíme se oprostit od emocí a pracovat na obnovení spolupráce. Nynější situace je nenormální,“ citovala jej agentura.

Redakce iDNES.cz proto bývalého ministra zahraničí oslovila s tím, zda by mohl své vyjádření ozřejmit, i vzhledem k aktuálním demonstracím v Rusku a jejich ráznému potlačení. „Zavření Navalného a zatýkání demonstrantů odsuzuji a vyjádřil jsem se k tomu i na sociálních sítích. Je to však ruská záležitost, to není něco, co by se odehrávalo mezi Českou republikou a Ruskou federací,“ poznamenal Schwarzenberg.

„Bohudíky k tomu pan ministr zahraničí napsal rázné vyjádření, to bylo nutné. Ale neznamená to, že nemůžeme mít docela dobré diplomatické vztahy. Je mnoho zemí na světě, kde jsou potlačována lidská práva a máme s nimi normální vztahy a všechno probíhá v klidu. S Ruskem, na rozdíl od zemí, které s ním sousedí, nemáme věcný problém,“ doplnil.

Karel Schwarzenberg @schwarzenberg_k Pan prezident Zeman řekl, že Alexej Navalnyj je ruský nacionalista, který by neměl předstírat, že je proti Putinově režimu, ale pouze proti Putinovi. To je jako by řekl o drvoštěpovi, že nechce pokácet strom, jenom mu ale chce odseknout všechny kořeny. oblíbit odpovědět

Schwarzenberg v rozhovoru pro TASS navrhl přenést kontroverzní pomník sovětského maršála Ivana Koněva, který loni na jaře nechala odstranit Praha 6, na nové, důstojné místo. Zmínil například některé z pohřebišť vojáků Rudé armády, padlých při osvobozování Československa.

Vyhrožování komunálním politikům kritizuje

Aktuálně nejstarší český poslanec pro iDNES.cz také kritizoval nedávné vyhrožování českým komunálním politikům, kteří nechali odstranit sochu Koněva či vztyčili pomník Vlasovcům. „Bohudíky se nenechali zastrašit. Patří to k formám komunikace, které bych chtěl odstranit. Vyjádření z Ruska byla v tomto ohledu nerozumná,“ řekl Schwarzenberg.

Exministr v rozhovoru pro ruskou agenturu také zdůraznil, že české úřady a čeští občané si váží obětí osvoboditelů, hřbitovy a památníky rudoarmějců jsou udržovány a ojedinělé vandalské činy odsuzuje veřejnost i politici. Vztyčení Koněvovy sochy na novém místě by mohlo podle něj představovat pozitivní impulz k spuštění procesu překonávání rozporů. Současně poukázal na znepokojení české strany ohledně stavu památníků československých legionářů v Rusku.

„Český lid má tradičně přátelské vztahy s Rusy. Rok 1968, kdy Sovětský svaz poslal svá vojska do Československa, samozřejmě zasadil hlubokou ránu a vyvolal pocity krajní nespravedlnosti, hořkosti a rozčarování. Ale to je historie. Zvládnutím minulých zkušeností je třeba rozvíjet perspektivy budoucnosti,“ řekl Schwarzenberg.

Agentura TASS závěrem připomněla, že podle průzkumů má středopravá část českého politického spektra, jejímž doyenem je Schwarzenberg, slibné vyhlídky na vítězství v říjnových parlamentních volbách. Čestný předseda TOP 09 se jich však už nezúčastní, po vypršení mandátu poslance odejde do politického důchodu.