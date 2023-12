Rozloučení se Schwarzenbergem začne v poledne. Do kostela přivezli rakev

Do malostranského kostela Pany Marie pod řetězem ve středu ráno přivezl pohřební vůz rakev Karla Schwarzenberga. Ještě před sobotním pohřbem bude od 12:00 veřejnost mít možnost naposled říci šlechtici sbohem. Rakev bude vystavená od středy do pátku vždy od poledne do 22. hodiny večer.