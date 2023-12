Symbol demokracie i sametu. Lidé u projekce na Hradě vzpomínají na knížete

Na rozloučení přišel Petr Šulc, podle kterého byla chyba, že nebyl kníže zvolen prezidentem. (9. prosince 2023)

S knížetem se přišel rozloučit Petr Šulc, pro kterého byl Karel Schwarzenberg vřelým symbolem svobody.

„Byla jedna z největších porevolučních chyb, že se nestal prezidentem. Historie by se odvíjela jinak a kdyby se to bývalo stalo, tak věřím, že lidi, kteří ho nevolili, by si řekli, že bylo dobře, že byl zvolený. Proto jsem tady,“ řekl iDNES.cz Šulc.

Byl se s ním rozloučit i v kostele Panny Marie pod řetězem, kam přišlo k rakvi knížete přes 11 tisíc lidí. Lidé tam mohli v kostele nechat vzkaz v kondolenční knize nebo na přání zesnulého přispět na obranu Ukrajiny napadené Ruskem či na charitativní činnost maltézského řádu.

Podle Šulce kníže patřil do funkce ministra zahraničí, kterou zastával v letech 2007 až 2013. „Budeme na něj vzpomínat,“ uvedl Šulc s tím, že je rád za rozloučení, které se knížeti dostalo.