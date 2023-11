Schwarzenbergové přišli o majetek kvůli lidské závisti, říká historik

Jaký je odkaz Karla Schwarzenberga? Jak na něj bude podle vás společnost vzpomínat?

O tom mohou mluvit spíše lidé, kteří s ním byli v každodenním styku. Co se týče mého názoru, byl to jeden z největších a možná skutečně největší gentleman české politiky polistopadové éry vedle Václava Havla. Byl to člověk, který politickou scénu mimořádným způsobem kultivoval a který měl také neobyčejné charisma.

V devadesátých letech se stal kancléřem tehdejšího prezidenta Václava Havla. Proč si Havel vybral zrovna jeho?

Schwarzenbergové tradičně podporovali český disent a český exil. A to jak otec Karla Schwarzenberga, který byl významnou politickou osobností českého politického života zejména po roce 1945, tak i on sám.

On se bezprostředně po listopadu 1989 chtěl vrátit do Československa, to mu později bylo umožněno. Začal okamžitě spolupracovat s Václavem Havlem, což byla pro obě strany nesmírně zajímavá spolupráce. Karel Schwarzenberg, na rozdíl od lidí, kteří tu byli činní před rokem 1989, měl vynikající kontakty, které začal zúročovat ve prospěch republiky.

Pojďme k historii rodu Schwarzenbergů jako takového. Jaký byl jejich význam pro Česko?

Je nutné podotknout, že Schwarzenbergové se do českých dějin dostali poměrně pozdě. Nepatří tu mezi nejstarší české rody, dokonce nepřichází ani po Bílé hoře, i když už tehdy v šestnáctém století hrají významnou roli v habsburské monarchii.

Je to původně německá rodina, která má velmi úzké kontakty také ve Švýcarsku. V českých zemích se objevuje v roce 1670, kdy od Habsburků odkoupí panství Třeboň. Tím se etabluje mezi zdejší stavovskou obcí. Třeboň byla první a pro Schwarzenbergy byla velmi důležitá i symbolicky. Od sedmnáctého století až do konce druhé světové války na Třeboni pravidelně trávili Vánoce.

Významnou záležitostí pak bylo vymření rodiny Eggenbergů, kteří od pobělohorské doby vlastnili panství Český Krumlov a přilehlé oblasti směrem dolů k Šumavě. Díky tomu se ze Schwarzenbergů stala jedna z nejbohatších středoevropských rodin vedle Lichtenštejnů a v podstatě nejbohatší rodina v českých zemích vůbec.

V roce 1947 vešel v platnost Lex Schwarzenberg, který zestátnil majetek hlubocké větve rodu. Jak se to na rodu Schwarzenbergů podepsalo?

Je důležité řici, že Lex Schwarzenberg se netýká větve, ke které patřil Karel Schwarzenberg. Karel byl z vedlejší větve, která se oddělila na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, kdy je v rodovém řízení nařízeno, že pokud v jedné generaci budou dva dospělí Schwarzenbergové, tak pro tu mladší větev má být zřízen samostatný rodový majetek.

Karel tedy pochází z orlické větve, která pak po vymření rodiny Vratislavů z Mitrovic získává ještě panství Čimice a další statky. Orlická větev byla ale mnohem chudší než ta hlubocko-krumlovská. Měli mezi 20 až 30 tisíci hektary, takže skutečně nepatřili mezi tu nejvyšší aristokratickou elitu. Ve srovnání s hlubocko-krumlovskou linií byli pouze chudými příbuznými. Jejich statky se pak nacházely primárně v českém prostoru, což hrálo také velkou roli.

Hlubocko-krumlovská větev byla v devatenáctém a počátkem dvacátého století něco jiného. Sice se k Československé republice hlásili, ale nebyli tak aktivní. Ve třicátých letech ale začali velmi aktivně podporovat Československo, zasílali peníze na stavbu hraničních pevností. Za druhé světové války se snažili nějakým způsobem podporovat odboj.

Majetek jim byl vyvlastněn a po roce 1945 se k němu už nedostali. Nebylo to ale na základě toho, že by kolaborovali s Němci, ale z jednoho prostého důvodu, tedy z klasické lidské závisti. Bylo prohlášeno, že jejich majetek je až nemravně velký a že musí být konfiskován. Ona jim za to byla přislíbena náhrada, měli dostávat určitou rentu.

Český stát se také zavázal, že schwarzenberský majetek nebude nikdy dělen, že tedy zůstane jako správní a organizační celek. To ale nebylo nikdy dodrženo. To znamená, řekněme, že celý ten Lex Schwarzenberg je záležitost nadmíru pochybná.

Karel Schwarzenberg se ale později stal správcem pozůstalosti po Adolfu Schwarzenbergovi z hlubocko-krumlovské větve. Tam spadá například Schwarzenberská hrobka v Domaníně u Třeboně.

Ta situace byla mnohem složitější. Adolf Schwarzenberg byl bezdětný, ale měl mladší sourozence. Ten proces v podstatě probíhal relativně dlouho a nakonec bylo rozhodnuto, že Karel Schwarzenberg bude adoptován příslušníky té starší linie s tím, že se stane reprezentantem celého rodu.

Jindřich Schwarzenberg, vzdálený strýc Karla Schwarzenberga, měl ještě dceru Elizabeth Pezoldovou, která po roce 1989 a i dříve vedla s Karlem Schwarzenbergem spor o tu majetkovou podstatu. Právě Pezoldovým byla vrácena mimo jiné hrobka v Třeboni. Schwarzenberská hrobka orlické linie je na Orlíku. Ale právě tou adopcí se Karel Schwarzenberg stal příslušníkem té primogenitury a spojil ve svých rukou obě rodiny dohromady. Po starší linii zdědil statky, které se nacházely v Rakousku a v Německu a nebyly původně v orlické větvi.

Dá se tedy předpokládat, že by Karel Schwarzenberg mohl být pohřben v rodinné hrobce na Orlíku?

Dnes není úplně obvyklé, že by šlechtické rody ukládaly své pozůstalé do hrobek, byť jsou tam jejich předkové. Podle mého názoru se ale nedá vyloučit, že by byl pohřben právě ve Schwarzenberské hrobce.