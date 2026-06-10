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Řehka zvažuje, že zkusí podzimní volby do Senátu jako nezávislý kandidát

Josef Kopecký
  17:52
Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka zvažuje, že by na podzim mohl zkusit štěstí ve vrcholné politice v senátních volbách jako nezávislý kandidát. iDNES.cz získal tuto informaci od více zdrojů z armády i z vysoké politiky.
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Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Na...
Náčelník generálního štábu Karel Řehka na konferenci NBNS na Pražském hradě....
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Ve funkci náčelníka generálního štábu končí Karel Řehka 30. června a jeho nástupce Miroslava Hlaváče chce vláda Andreje Babiše do funkce jmenovat od 1. července.

„Sám není plně rozhodnut. Pokud ale kandidovat bude, tak bez podpory jakéhokoliv subjektu jako nezávislý,“ sdělil zdroj dobře obeznámený s Řehkovými úvahami.

Pokud by se Řehka rozhodl ke kandidatuře, podle informací iDNES.cz by z bývalé vládní koalice proti Řehkovi nepostavilo soupeře hnutí STAN.

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„Stavět proti někomu někoho od nás nemá cenu,“ uvedl vysoce postavený člen vedení opozičního hnutí, který si v této souvislosti nepřál být jmenován.

STAN své kandidáty do podzimních senátních voleb představí příští týden ve středu na snídani s novináři, ODS v pátek odpoledne.

„Máme zájem na tom, abychom uspěli v co největším počtu senátních obvodů, abychom jasně udrželi v Senátu většinu pro současnou opozici. To je důležitá věc. A samozřejmě, že v tomhle směru nebyl prostor čekat, co případně se ještě přihodí,“ odvětil šéf ODS Martin Kupka na dotaz, zda by případné rozhodnutí Řehky kandidovat mohlo ještě změnit přístup jeho strany k nominacím. To by spíše napovídalo tomu, že se strana domnívá, že Řehka letos kandidovat nebude.

Sám končící náčelník generálního štábu se ke své budoucnosti – zda ji vidí spíše v senátních volbách, nebo jako poradce na Hradě, o čemž se také spekuluje – zatím veřejně nevyjádřil.

Na úterní jednání výboru pro obranu, kde měl být původně přítomen, nedorazil. Je na dovolené a na otázku poslanou v SMS neodpověděl.

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