„Kritiku snesu, ale vím, kde bydlíte.“ Generálporučík Řehka glosuje armádní dění

První část brífinku věnoval Karel Řehka zprávám o výcviku vzdušných sil české armády, především o leteckém cvičení v Čáslavi, které se odehrálo před dvěma týdny. „Různé taktické úkoly, včetně tankování za letu, vzdušné souboje mnoha letounů,“ vyjmenovává Řehka na videu část z toho, co se nad Čáslaví nacvičovalo. „A navíc, poprvé se zúčastnilo Švédsko jako nová země Severoatlantické aliance,“ vyzdvihl Řehka.

Další část svého poselství věnoval Řehka především ruské válce na Ukrajině. „Rusko v prvních dnech operace na severu Charkovské oblasti vedlo úspěšný elektronický útok,“ sdělil Řehka například. „Tohle všechno přispělo k prvotním ztrátám,“ upozornil Řehka na květnový úspěšný ruský postup, kdy kvůli elektronickému útoku přestal ukrajinským obráncům fungovat komunikační systém Starlink.

Řehka ve videu například informoval i o ruské snaze zmírnit dopad západních sankcí. „Putin vydal dekret, který nařizuje firmám v klíčových sektorech přejít do roku 2030 na domácí software,“ sdělil Řehka. To by pravděpodobně Rusku pomohlo ve větší soběstačnosti.

Reakce lidí na sociální síti X, kam Řehka své video přidal, jsou smíšené. „V téhle době je otevřenost a komunikace s lidmi důležitá. Třeba tohle by se v Rusku nestalo,“ píše v komentáři jeden z uživatelů. „No nevím, jestli to je dobrý nápad,“ píše další. Někteří komentující si všímají toho, co by měl náčelník Generálního štábu podle nich do příště vylepšit.

„Chybí kyberbezpečnost. To je podle mě jediná oblast, ve které je na mě útočeno přímo a teď. A přitom je všude opomíjená,“ všímá si jeden z uživatelů. „Za mě super, ale dám připomínky. Klidně dojděte na čaj, budu mít radost. Adresu znáte,“ zavtipkoval další komentující. „Chce to více uvolněnosti a méně ‚robotického přednesu‘,“ vytýká Řehkovi.