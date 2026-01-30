Trest za výrok o letounech L-159? Ministr Zůna zrušil Řehkovi cestu do USA

Ministr obrany Jaromír Zůna zatrhl náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi plánovanou zahraniční cestu do USA, napsal týdeník Respekt. Děje se tak několik dní poté, co Řehka oznámil, že česká armáda může postrádat čtyři letouny L-159, které Kyjevu minulý týden nabídl prezident Petr Pavel. Zůna předtím prohlásil, že česká armáda letouny prodat nemůže, na Řehkův výrok ale veřejně nereagoval.
Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil...

Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil náčelník generálního štábu Karel Řehka. (26. listopadu 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Karel Řehka (9. dubna 2025)
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
S informací, že Zůna zrušil Řehkovi pracovní cestu, přišel Respekt s odvoláním na své armádní zdroje. Podle nich ministr tímto způsobem reagoval na Řehkovy výroky o letounech L-159.

„Náčelníkovi generálního štábu zrušil cestu do Spojených států. Už byla domluvená, udělal to po Řehkově vystoupení k letadlům L-159,“ uvedl vysoce postavený zdroj Respektu z prostředí ministerstva obrany. O zrušení pracovní cesty se měl Řehka dovědět zprostředkovaně a telefonicky.

Řehka měl při své cestě do Spojených států navštívit Pentagon a spojenecké velitelství Severoatlantické aliance. Jednat pak měl také s partnerskými Národními gardami z Nebrasky a Texasu.

Resort obrany odmítl schvalovací proces služebních cest komentovat. Řehka ani Zůna se ke zrušení pracovní cesty také nevyjádřili.

Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou

Zůna se minulý týden vyslovil proti prodeji letounů Ukrajině. „Je zde loňský nález NKÚ a stanovisko náčelníka generálního štábu (Karla Řehky) z poloviny loňského roku, které zpracovával na základě pokynů (tehdejší) ministryně obrany (Jany Černochové), kde se uvádí seznam vojenského materiálu, který armáda České republiky může poskytnout Ukrajině,“ vysvětloval tehdy Zůna s tím, že ze zmiňovaného vyplývá, že ČR Ukrajině letouny L-159 poskytnout nemůže.

Řehka však později konstatoval, že ve stanovisku armády z října i z prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Armáda ve stanovisku podle něj zároveň upozornila, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost ČR. „Armáda byla připravena letouny vyčlenit,“ řekl.

Letouny L-159 Ukrajině prodat nemůžeme, řekl Zůna. Šéf armády Řehka tvrdí opak

Náčelníka generálního štábu zkritizoval také premiér Andrej Babiš, který o něm řekl, že by „udělal lépe, kdyby mlčel“.

„Žádné L-159 není a nebude. Je to uzavřená věc,“ odmítl Babiš jakékoli další diskuse o možném prodeji letadel L-159 na Ukrajinu.

Není podle něj možné, aby Řehka dělal hlupáka z ministra obrany Jaromíra Zůny, který řekl, že armáda ta letadla potřebuje. „On by se měl zařadit, měl by vědět, kam patří. Nevím, proč pan Řehka vystupuje proti svému ministrovi, to není normální přece,“ prohlásil premiér o Řehkovi.

23. ledna 2026
