Soud odvolal miliardáře Janečka z vedení jeho nadace. Vyvedl z ní miliony

Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil odvolání miliardáře Karla Janečka z vedení správní rady jeho nadace Science 21. Důvodem je nedovolené vyvedení zhruba osmi milionů korun z nadačních účtů. Janeček má s některými lidmi kolem nadace dlouhodobé spory. Varoval, že se z ní stala sekta.

Několik let trvající neshody kolem nadace Science 21 se dostaly až do soudní síně. Šéf dozorčí rady nadace Leonard Bernau (původním jménem Robert Polnický), který o sobě podle zakladatele nadace Karla Janečka tvrdí, že je reinkarnací Leonarda Da Vinciho a zároveň představuje fiktivního vynálezce „Centrálního mozku lidstva“ Adama Bernaua ze seriálu Návštěvníci, u soudu žádal, aby filantropa kvůli závažnému porušení povinností odvolal z funkce předsedy správní rady.

Nadace odvrhla kvůli očkování svého zakladatele, matematika Janečka

Soudci Bernauovi vyhověli. Podle středečního usnesení Vrchního soudu v Praze musí Janeček ve vedení nadace nedobrovolně skončit, a to kvůli vyvedení zhruba osmi milionů korun v rozporu s nadačními předpisy.

Co říká Karel Janeček o nadaci Science 21:

„Vše nasvědčuje tomu, že se z mnou štědře financovaného projektu Science 21 plíživě stala skutečně nebezpečná sekta. Tento stav se mi nepodařilo zvrátit a převzít zpět kontrolu, neboť pod vedením a diktátem Roberta Polnického (muž nyní používá jméno Leonard Bernau, pozn. red.) se z původně seriózní organizace stal nebezpečný nástroj velice zdatného manipulátora.“

„Pro vyloučení a zamezení zneužití jsem se rozhodl Polnickému sebrat veškeré pravomoci. On reagoval agresivní vzpourou za účelem udržení jeho moci.“

„Zásadní nebezpečí této sekty spočívá v označování nepohodlných lidí – například těch, kteří se rozhodli sektu opustit – jako posedlé satanem, dle terminologie sekty inhibitorem, kdy navenek komunikuje Polnický takto označeného člověka rádoby odborně jako ,žijícího v alternativní identitě’.“

Zdroj: Extra.cz (říjen 2024)

Janeček se bránil tím, že šlo zejména o vrácení půjčky ve výši 7 777 777 korun, kterou v lednu 2024 nadaci poskytl.

Peníze „si vrátil“ po devíti měsících v úmyslu předejít dalším případným škodám spojeným s nehospodárným fungováním nadace, například vysokými provozními náklady.

Osm milionů korun převedl Janeček z nadačních účtů na svůj účet po menších částkách v říjnu 2024.

V rozporu s nadační listinou a statutem nadace to však podle soudů udělal – vzhledem k celkové převedené částce – bez potřebného předchozího souhlasu předsedy dozorčí rady, kterým je Bernau.

„Na tyto platby nelze hledět izolovaně, když byly uskutečněny během jednoho dne. Lze v nich spatřit účelové jednání. Odvolací soud neuvěřil (Janečkovi), že se jednalo o splacení zápůjčky ve výši 7 777 777 korun, když to neplyne z jednotlivých (převodních) příkazů. Pokud by skutečně nastala splatnost zápůjčky, nic nebránilo postupovat podle zakládací listiny nadace a provést jednorázovou platbu,“ uvedl předseda odvolacího senátu Radim Novotný.

Podle Vrchního soudu v Praze neexistuje jiný racionální důvod, kterým by Janeček mohl postupný převod milionů z účtů nadace na své konto vysvětlit.

„Transakce mají charakter úmyslného vyvedení peněžních prostředků. Takové jednání nelze kvalifikovat jinak než jako závažné porušení povinností člena správní rady“ vysvětlil soudce, proč justice vyhověla Bernauovu návrhu na odvolání Janečka z čela správní rady nadace.

Projekt gymnázia miliardáře Janečka pokračuje. Sousedka svědčí o zastrašování

Vztahy mezi oběma muži, kteří se středečního veřejného zasedání u Vrchního soudu v Praze osobně neúčastnili, jsou dlouhodobě napjaté. Janeček někdejšího blízkého spolupracovníka označuje za manipulátora, sektáře a „zrůdičku“. Bernau, který obvinění ze sektářství odmítá, se prý o Janečkovi či jeho ženě vyjadřuje rovněž nelichotivě.

Nadaci Science 21 založil Janeček před deseti lety s tím, že bude podporovat vědecko-výzkumné projekty, například vývoj matematických modelů či vzdělávací akce. Zřejmě nejvýraznějším produktem spojeným s touto nadací je edukační hra Mathesso na bázi pexesa, která má u dětí rozvíjet matematickou intuici.

