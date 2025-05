Na případ upozornily Hospodářské noviny. Oba muži spolu začali spolupracovat v roce 2021, kdy Janečkova firma Musica Bohemica pořádala hudební anketu Český slavík. Marketingový expert Jakub Horák, který například ve volbách v roce 2017 dovedl Piráty do Poslanecké sněmovně, působil ve firmě jako její ředitel a jednatel.

Anketu Český slavík chtěl Janeček pořádat kvůli zviditelnění před prezidentskými volbami, ve kterých kandidoval. Chtěl také zpopularizovat svou volební metodu D21, která funguje na principu dvou odevzdaných hlasů pro, jeden proti.

Poté, co Janeček provedl závěrečné vyúčtování, zjistil, že z firmy zmizelo více než sedm milionů korun, které vybral právě jednatel Horák. „Investoval je do krypta a všechny prodělal. Čistá zpronevěra,“ popsal pro Hospodářské noviny Janeček. Horák nechtěl kauzu komentovat.

Spor měl začít projednávat soud již v prosinci, jako pohledávku náhrady škody společnosti proti jejímu jednateli. Obě strany se ale nakonec domluvily na náhradě a soudce Jan Čvancara tuto dohodu schválil. Horák bude Janečkovi platit sedm let 63 tisíc korun měsíčně.

V dohodě je také klauzule, podle které se nesmí Horák zpozdit se splátkou o více jak dva měsíce, hrozila by mu exekuce a celou částku by musel uhradit okamžitě. Janeček si u dluhu vymínil úrok ve výši 7,77 procenta, na úrocích by měl tedy Horák za sedm let zaplatit další více než dva miliony.

Miliardář Janeček se vedle toho soudí také s exmanželkou Mariem Mhadhbi o kryptoměny, které jí před lety daroval při rozvodovém vyrovnání. Když svůj dar následně odvolal, žena mu vrátila pouze necelou polovinu. O budoucnosti zbylých 708 bitcoinů v hodnotě 1,6 miliardy korun rozhoduje Obvodní soud pro Prahu 5.