Zlosyn nebo pravý syn velkého krále? Zikmund Lucemburský očima historika

Před 600 lety dostal král Zikmund na pražském vrchu Vítkov od husitů na frak. Kdo by mu to nepřál? Syn Karla IV. Zikmund Lucemburský je totiž dodnes mnohdy považován za zlosyna českých dějin. Pravda je ale jiná. Byl to velký vládce, kterého většina Evropy ctila. Jen se narodil do nešťastné doby a stal se nadlouho fackovacím panákem, jak říká profesor historie Jaroslav Čechura (67).