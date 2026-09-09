Podobně jako ostatní tehdy věřil, že světci budou vzkříšeni na místech, kde leží jejich ostatky. Jedním z nejcennější kusů jeho „sbírky“ byla část evangelia svatého Marka. Rukopis považovaný tehdy za dílo přímo zmíněného evangelisty.
Fragment rukopisu získal Karel IV. v roce 1354 od aquilejského patriarchy během své cesty do Itálie před římskou korunovací. Poklad uchovávaný po staletí ve svatovítské katedrále je nyní poprvé zapůjčen do zahraničí. Na výstavu do Aquilei, tedy tam, odkud ho kdysi císař přivezl do Prahy.
Pro pražský zlomek evangelia nechal Karel IV. vytvořit nádhernou schránku, ta ale byla zcizena už za husitských válek.