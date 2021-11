Máme připravené kompenzační programy, řekl Havlíček. Chce shodu s novou vládou

„Kompenzace jsou připravené, programy jsou hotové. De facto to je jen o tom, jestli je nastartovat, nebo ne,“ řekl v České televizi Havlíček. V pondělí je ale podle něj vláda schvalovat nebude. Nyní chce jednat jednak s profesními spolky, jednak s pětikoalicí, která sestavuje novou vládu.

„Platí to, co platilo v prvních vlnách, nehodíme podnikatele přes palubu. Takto musí postupovat i další vláda,“ řekl Havlíček.



Konkrétně je podle něj připravený kompenzační bonus pro živnostníky. Na stole je pak i buď program ministerstva průmyslu a obchodu Nepokryté náklady, nebo program z dílny ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus.

„Je otázka, na kterých programech se shodneme,“ podotkl. Výdaje na kompenzace by se podle něj mohly pohybovat kolem jedné miliardy měsíčně.

Místopředseda ODS a kandidát na post ministra dopravy Martin Kupka souhlasí, že kompenzace jsou na místě. Spuštěny by podle něj mohly být od 1. prosince. Konkrétní podobu však nekomentoval. „Pokládám za důležité vykomunikovat to se všemi podnikateli a najít způsob, jak to nastavit co nejlépe,“ řekl.

Vláda v pondělí schválí konec uznávání antigenních testů a samotestů při vstupu do restaurací, služeb či na kulturní akce. Havlíček očekává, že krok bude mít za následek menší návštěvnost, ale také zvýšený zájem o očkování. „Je to dost zásadní posun,“ řekl Havlíček s tím, že PCR testy jsou jednak dražší, jednak méně dostupné. Dosud se podle něj dost využívalo antigenní testování samotesty na místě.

„Bezpečně ano,” řekl na dotaz, zda věří, že pondělní rozhodnutí výrazně ovlivní počet lidí, který se nechá nově očkovat.



K sobotnímu vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a k doporučením AntiCovid týmu Havlíček uvedl, že na mnoha věcech je shoda. „Nezaváděli bychom ho. AntiCovid tým rovněž nesouhlasí s lockdownem,“ řekl Havlíček na dotaz, zda kdyby pětikoalice ve své doporučení souhlasila s „lockdownem neočkovaných“, by jej vláda v demisi příští týden schválila.

Není nyní podle něj ani na čase zavést testování ve firmách. „Plošné testování ve firmách nelze nikdy vyloučit. V tuto chvíli to není ten nejlepší nástroj,“ řekl. První podle něj musí vláda propagovat právě očkování. Vláda v demisi by k němu podle něj přistoupila, kdyby byla epidemická situace obdobná jako na jaře. Jarní povinné testování ve firmách označil za jedno z nejlepších rozhodnutí, které vláda udělala. Nyní jsme ale podle něj díky očkování v jiné situaci než na jaře.

Pro povinné testování ve firmách není ani Kupka. „Já se domnívám, že to je možné doporučit, protože řada společností to dělá. My chceme také mnohem více intenzivně komunikovat se zaměstnavateli a jejich zástupci,” řekl Kupka. Odmítl ale, že by testování ve firmách mělo být povinné. Nejdřív je podle něj třeba důsledně vymáhat současná opatření.

Zahlcené hygieny kvůli bojkotu

Havlíček také řekl, že kvůli akci iniciativy Zlatý špendlík, která posílá na krajské hygienické stanice žádosti podle zákona 106, musí vláda posílit hygieny. „Já to teď neumím říct, ale bohužel kvůli těmto akcím a těmto cvokům musíme řešit i takovéhle věci,“ řekl na dotaz, o kolik lidí by měly být hygieny posíleny.



„Neumím říct, jestli se to bude řešit v pondělí,“ doplnil. Pokud ale ministerstvo zdravotnictví takový požadavek vznese, vláda ho podle něj jistě schválí.