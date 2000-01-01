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Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) vyrazil na Ukrajinu s dosud největší podnikatelskou misí. Jednal o energetické spolupráci i o možných dodávkách českých letounů. Navštívil také jadernou elektrárnu a jednal s vlivnými ukrajinskými politiky. Podívejte se, jak návštěvu českého místopředsedy vlády zachytil fotoreportér iDNES.cz
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Havlíček na Ukrajinu dorazil v úterý 10. listopadu. Delegace, která vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu doprovází, čítala na 100 lidí. Převážně šlo o podnikatele.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ministr průmyslu a obchodu s sebou na Ukrajinu vzal podle svých slov dosud největší podnikatelskou misi. Součástí delegace bylo zhruba padesát firem. Mise se připravovala několik měsíců.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Havlíček se v Ruskem napadané zemi setkal s ukrajinským ministrem pro energetiku Denysem Šmyhalem. Jeho vozem pak český ministr odjel na návštěvu jaderné elektrárny.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Havlíček se Šmyhalem na business fóru podepsali memorandum o vzájemné energetické spolupráci v oblasti jádra, vodní energetiky a obnovitelných zdrojů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Havlíček se během své krátké přestávky na tankování nechal od prezidenta Svazu průmyslu a obchodu Jana Rafaje pozvat na jedno ukrajinské pivo.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Zástupci českých a ukrajinských firem na business fóru podepsali i řadu dalších memorand. Vicepremiér Havlíček také uvedl, že Česká republika je připravena Ukrajině pomoci i třeba při obnově poškozené přenosové soustavy u elektřiny.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Podle ředitele Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje obnova Ukrajiny představuje pro český průmysl nejen příležitost k získání nových zakázek, ale také prostor pro dlouhodobou spolupráci a uplatnění českých technologií a know-how. „Chceme, aby firmy byly nejen dodavateli, ale také dlouhodobými partnery při obnově a modernizaci ukrajinské ekonomiky,“ řekl Rafaj.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Havlíček poslední noc prožil v nočním vlaku. Obávaná cesta z Kyjeva po železnici, která se často stává terčem útoků z ruské strany, proběhla bez jediné evakuace. Nabrala ale mírné zpoždění.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Havlíček se setkal také s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým. Vicepremiér pak oznámil, že by Česká republika na Ukrajinu mohla dodat 16 letounů L-39 Skyfox.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Členové Ukrajinsko-českého energetického fóra pak u příležitosti návštěvy ministra průmyslu a obchodu v Ivano-Frankivsku pořídili společnou fotografii.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Při návratu do České republiky doprovázela Havlíčka dopravní kolona. Havlíčkova cesta se odehrávala za přísných bezpečnostních opatřeních.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA