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Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy
Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté
Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...
Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry
Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...
Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU
Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...
Trump se ve čtvrtek setká se Si Ťin-pchingem a Putinem, tématem budou jaderné zbraně
Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek na okraj summitu APEC v jihočínském Šen-čenu setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, přičemž trilaterální...
Kolaps v USA: úřady vyhlásily celostátní zákaz letů, selhaly routery
Americký Federální úřad pro letectví (FAA) vyhlásil celonárodní pozastavení letů s tím, že důvodem jsou mimořádné okolnosti a bezpečnostní důvody. Ministr dopravy Sean Duffy rozhodnutí zdůvodnil...
Po střetu s tankerem se v USA částečně potopila výletní loď plná lidí
Tanker se v pátek v New Orleansu na jihu USA srazil s výletní lodí se 129 cestujícími na palubě. Loď se částečně potopila. Na řece Mississippi zasahují záchranáři, uvedly úřady. Starosta města uvedl,...
Restaurace dřív těžily z dobré polohy, dnes přesvědčí digitální pověst, říká manažer
V gastronomii začínal v rodinné restauraci ve dvanácti letech loupáním brambor, v devatenácti dostal možnost být tam manažerem. Dnes Marek Svoboda stojí v čele pražského podniku U Matěje Kotrby a...
O přidání si nechce říct osm z deseti Čechů, zjistil průzkum. Nejvíc váhají vzdělaní
Peníze jednoznačně rozhodují, jakou práci si Češi vyberou. Když jde ale o vlastní mzdu, raději mlčí. O přidání si nechce říct osm z deseti Čechů, přičemž větší zábrany mají ženy a lidé s vyšším...
Vlastní značky v drogerii rostou. U čističů vítězí cena, u zubních past důvěra
Privátní značky v drogerii drží čtvrtinu trhu a na rozdíl od potravin jejich prodeje dál mírně rostou. Nejlépe se prosazují u toaletního papíru, papírových utěrek a kapesníků či čisticích prostředků....
Dodáme léky domů, nabízejí lékárníci. Chtějí tak zabránit zásilkovému výdeji
Lékárnická komora i další odborníci brojí proti zásilkovému výdeji léků na recept. Obávají se, že doručování kurýrními službami by bylo pro pacienty rizikové. Místo toho lékárníci navrhují...
KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?
Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...
Odpůrci krajní pravice demonstrovali v Praze, nad davem vlály i palestinské vlajky
Před hotelem Step v Malletově ulici v pražských Vysočanech se v pátek v podvečer sešlo několik stovek demonstrantů, kteří vyjádřili nesouhlas s příjezdem zástupců krajně pravicových stran ze střední...
Konečně dohoda, radoval se Babiš. Lídři EU v Dublinu vybrali tým vyjednavačů
Od našeho zpravodaje v Dublinu – Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ukončil svou třídenní cestu v Irsku. Na závěr neformálního summitu Evropské rady se lídři unijních zemí překvapivě dohodli na...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
Aféra kolem Nvidie otřásá i Bílým domem. Trumpův ministr čelí ostré kritice
Skandál kolem bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga přerostl v politickou aféru. Američtí zákonodárci nyní požadují vysvětlení, jak se vyspělé čipy mohly dostávat do Číny i navzdory vývozním omezením....
Evropu při jednáních o Ukrajině zastoupí pět mocností včetně Velké Británie
Evropská unie se na neformálním summitu v Dublinu shodla, kdo by měl zastupovat Evropu při vyjednávání o možné mírové dohodě ve válce na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi. Předseda...