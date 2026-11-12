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OBRAZEM: Podnikatelské fórum i jednání o obnově. Havlíček navštívil Ukrajinu

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Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na návštěvě na Ukrajině. (11.... První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO)... Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na návštěvě na Ukrajině. (11.... Business fórum 2026 Ukrajina. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO)... Business fórum 2026 Ukrajina. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO)... Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na návštěvě Ukrajiny. Delegace... Business fórum 2026 Ukrajina. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO)... Ředitel Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj na Ukrajině (11. listopadu 2026) Karel Havlíček na cestě z Kyjeva, kde dojednával prodej letounů L-39. (12.... Ukrajinsko-české energetické fórum u příležitosti návštěvy ministra průmyslu a... Společná fotografie členů Ukrajinsko-českého energetického fóra u příležitosti... Kolona, která doprovázela vicepremiéra Karla Havlíčka na cestě Ukrajinou. (12....
Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) vyrazil na Ukrajinu s dosud největší podnikatelskou misí. Jednal o energetické spolupráci i o možných dodávkách českých letounů. Navštívil také jadernou elektrárnu a jednal s vlivnými ukrajinskými politiky. Podívejte se, jak návštěvu českého místopředsedy vlády zachytil fotoreportér iDNES.cz.

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