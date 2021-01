GLOSA: Jak je důležité míti Havlíčka

Možná je to až příliš bezuzdné pouštění fantazie na špacír, ale právě tato informace by mohla zásadně ovlivnit podobu a průběh příštího volebního období. Havlíček nastoupil do druhé vlády Andreje Babiše v dubnu 2019, aby jako nestranický expert nahradil trápící se ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou. Cenu, kterou pro premiéra už tehdy měl, potvrdil fakt, že vládní novic dostal k ministrovi hned i funkci vicepremiéra. A o tři čtvrtě roku později si k ní přidal i ministra dopravy, když premiér řešil další požár s problémovým Vladimírem Kremlíkem.