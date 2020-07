Pane ministře, v poslední době došlo k sérii nehod. Nevyvodíte z toho politickou odpovědnost?

Tragické nehody byly dvě. To, že se staly v jednom týdnu, je nepříjemné. Ale nemyslím si, a mohl by být ministrem kdokoli, já nelpím na žádném křesle, že by jim dokázal zabránit. Jiná situace by byla při systémovém pochybení.