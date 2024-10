Havlíček: Fiala je už úplně mimo, dostavba Dukovan se zkomplikuje

V úvodu Rozstřelu se Karel Havlíček vymezil vůči ODS a vysvětlil, proč pro něj není důvěryhodným partnerem pro možné budoucí vyjednávání o vládní koalici. „Současné vedení ODS a sestava jejich elit je pro mě fakt nepřijatelná. To je socialistická parta, která se sice tváří pravicově, ale ve finále tady nikdy nebyla socialističtější vláda, než kterou vede právě ODS.“

„Dominantní je pro ně zvyšování daní, pak jejich progresivistické ambice v oblasti klimatu, zametli se živnostníky, když zvýšili jejich odvody. Vzniká tady jedna státní instituce za druhou. Vždyť to je tristní. Já tvrdím, že s těmito lidmi z ODS je pro nás spolupráce naprosto nepřijatelná,“ myslí si Havlíček.

Fialova popletenost? Nebo je mimo?

Havlíček zároveň nechápe sebechválu premiéra Petra Fialy, podle kterého se jeho vládě daří. Nedávno šéf ODS napsal svým spolustraníkům výčet úspěchů, ve kterých zmiňuje významné investice do armády nebo do dopravní infrastruktury, tvrdí, že jeho vláda zbavila Česko závislosti na ruském plynu, zvyšuje rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun, snížila schodek veřejných rozpočtů nebo snižuje počet státních zaměstnanců.

Karel Havlíček se tomu v Rozstřelu vysmál. Už i příznivci ODS podle něj začínají mít z Fialy legraci. „Nevím, jestli je to nějaká jeho dezorientace, nebo profesorská popletenost, což bylo asi v prvních měsících. Ale možná je to i nějaký naprosto brutální záměr. Anebo už je ten člověk zcela mimo. Je to i zřejmě otázka všech jeho poradců a prazvláštních individuí, kteří už v minulosti pohřbili kdekoho, vedle koho stáli. A teď tedy stojí u pana premiéra Fialy.“

„Jestliže tady někdo říká, že zbavil Českou republiku závislosti na ruském plynu, ať se podívá na realitu,“ říká stínový premiér. „Z Ruska se odebírá mezi 30 až 60 procenty plynu a opět to roste. Za této vlády vzrostl odběr ruské ropy z 50 na 60 procent. Ale to mu nevyčítám. Vždyť na to nemá prakticky žádný vliv.“

Česká republika totiž podle Karla Havlíčka nemá vliv na to, jaký typ plynu do ČR doputuje. „Přece se stačí podívat na potrubí, kde se to míchá. Tomu se říká swapování. Oni si asi dodneška myslí, že když kupují plyn od Norů, že sem dorazí norský plyn. Ale každé dítě na střední technické škole ví, že je to úplný nesmysl, že to takhle nemůže nikdy fungovat.“

Jsou to naprostí šílenci

„Oni si navíc stále myslí, že když se postaví jaderná elektrárna, tak se sníží cena energií,“ diví se stínový premiér. „Jsou to opravdu naprostí šílenci. Nejsou schopni si vůbec uvědomit, že plyn a ropu nekupuje vláda, ale soukromé subjekty a ty si vybírají pochopitelně podle ceny a pokud není embargo na ruský plyn, tak se Evropa ani nemůže zbavit závislosti na ruském plynu.“

„A to se nebavím ani o tom, že LNG plyn, který jde do Evropy, je do značné míry opět ruský, dokonce Rusové dodávají 52 procent ze svého veškerého exportu LNG do Evropské unie a roste to. Takže jen na tomto energetickém příkladu vláda buď absolutně lže, nebo má totální nevědomosti. Já si myslím, že je to mix obého,“ míní první místopředseda ANO.

V souvislosti s energetikou pak Karel Havlíček kritizoval také peripetie kolem tendru na dostavbu Dukovan. Podle něj hrozí, že management společnosti ČEZ nakonec bude nucen odmítnout podpis smlouvy s korejskou stranou. Řekl, že dukovanský tendr sice není zpackaný, ale na základě rozhodnutí Fialovy vlády je neufinancovatelný.

Problémem je také skutečnost, že jeden z účastníků tendru, americká společnost Westinghouse Electric Company, podala v srpnu odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Westinghouse své odvolání opírá o tvrzení, že korejská společnost KHNP nemá licence k nabízené technologii.

Společnost ČEZ není připravena

„Ale tady nejde jen o tento americký problém. Tady u toho jsem přesvědčen, že jde ve finále hlavně o byznys a Korejci nakonec Američanům zaplatí. Ale jde tam o vážnější spor Francouzů proti Korejcům, protože Francouzi začínají zpochybňovat, že Korejci zvítězili regulérní tržní cestou. Oni tvrdí, že zvítězili díky subvenci korejské vlády. A to není možné zpochybňovat,“ vysvětluje dřívější dvojtý ministr.

Fialova vláda podle něj fatálně zaspala v jedné klíčové věci. „Na dostavbu není připravena společnost ČEZ. Uzavřít dnes s někým smlouvu na dva reaktory, to znamená 400 miliard korun. Ještě naše vláda premiéra Babiše měla připravené financování na jeden reaktor za 200 miliard korun. Ale ČEZ v tuto chvíli není kapitálově vybaven na to, aby financoval tyto dva reaktory současně. Hrozí tedy, že management společnosti skutečně odmítne smlouvu podepsat.“

Podle Karla Havlíčka totiž není ČEZ plně v rukou státu. „Kdybych byl na místě managementu firmy, nikdy s Korejci smlouvu nepodepíšu, protože jako řádný hospodář to udělat nemůžu. Přitom vláda měla dostatek času na to, aby vykoupila minoritní podíl akcionářů společnosti ČEZ. V době energetické krize by s tím lidé souhlasili.“

Podle stínového premiéra není Fialova vláda schopna udělat restart domácí ekonomiky, ukončit hospodářskou stagnaci a přivést Česko do růstové fáze. V Rozstřelu popsal svou strategii. „Předně nikdo nemůže očekávat, že někdo přijde, otočí kouzelným prstenem a za měsíc tady bude všechno ideální. Jestliže tady několik let tato vláda devastuje hospodářství a jsme takřka ve všem v Evropě na posledním místě, nemůžeme očekávat, že se z toho rychle dostaneme.“

„Podstatná je filozofie restartu. Zatímco tato vláda tvrdí, že restart udělá stát, potažmo vláda, já tvrdím, že to je naprostý nesmysl. Vláda to neudělá, nemá k tomu ani kompetence, ani vybavení a popravdě řečeno už ani čas. Jediný, kdo je schopen udělat restart, je privátní sektor: zaměstnavatelé a samozřejmě jejich zaměstnanci. Těm se musí vytvořit podmínky pro to, aby zde generovali vysoké zisky a pro to je třeba všechno udělat.“

„Ale pozor,“ uzavírá Karel Havlíček. „Musí se udělat i krok B. Tedy musí se zajistit, že tady budou zaměstnavatelé poctivě platit daně. A tím následně porostou přirozeným způsobem platy lidí. Nikoliv přes dotace, ale proto, že se bude investovat jak na úrovni podnikové, tak na úrovni občanů. Lidé budou moci investovat do bytů. A také stát vybere více daní a z toho může stavět silnice, dálnice i železnice. A ne jak to dneska dělá Martin Kupka, který naštěstí také investuje, ale současně si na to musí půjčovat z Evropské investiční banky.“

