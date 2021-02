ODS pranýřuje vládu. Situace se mění ze dne na den, hájí se Havlíček

„Věřit slibům ministra Havlíčka, je jako doufat ve vyšetření otravy v Bečvě. Nechci zlehčovat aktuální data, ale věřím, že mít srozumitelný, předvídatelný a naději dávající systém je pro boj s pandemií víc, než totální lockdown, který už nikdo nerespektuje,“ napsal třeba v pátek na svůj twitterový účet poslanec za ODS a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Podobně kriticky se vyjadřují i další politici. Třeba místopředseda ODS Martin Baxa dal dohromady časovou linii různých výroků týkajících se otevření obchodů. „Co bude zítra?“ ptá se.

Ministr Havlíček se ale kritice brání. Obchodníci podle něj věděli, že rozhodnutí musí být podložené čísly. A ta jsou za tento týden špatná, v pátek již čtvrtým dnem přesáhl denní počet nakažených 10 tisíc.

Martin Baxa @MartinBaxa2 Pondělí: vicepremiér Havlíček: 22. 2. otevřeme obchody. Úterý: ještě to musí schválit vláda. Středa: premiér: uvolňovat např. obchody je absolutní šílenství. Čtvrtek: ministr školství: buď školy, nebo obchody.... Co bude zitra? oblíbit odpovědět

„Já si stále stojím za tím, že kdybychom ten zbytek obchodů pustili – nemluvě o dohodě s hejtmany, nemluvě o tom, že je tam riziko šíření minimální – tak že bychom to ustáli. Nicméně chápal jsem tu pandemickou situaci,“ řekl Havlíček v rozhovoru pro Radiožurnál.

Poukázal na to, že myšlenka otevřít za přísných hygienických pravidel obchody vzešla z jednání s hejtmany. Neměl tak podle svých slov jinou možnost než do médií o možnosti otevření maloobchodu mluvit. „Řekněte mi tedy, jakým způsobem se to mělo dělat, jestliže jsme veřejně jednali s hejtmany a hejtmani nám dali jasnou výzvu, ať to dotáhneme. My jsme to dotáhli s předsedou hejtmanů, panem (hejtmanem Jihočeského kraje Martinem) Kubou – to přece nemůžeme dělat samizdatově, že skončíme a řekneme, že jsme nic nedohodli,“ uvedl ministr.

Dodal, že pro otevření obchodů dělal maximum. „Jsme ale v pandemické válce a v této době se prostě ta situace mění ze dne na den,“ míní Havlíček.

„Dootevření obchodů zásadní problém není a nebylo by, mobilita by se zvedla o pět procent. Navíc máme studii, která potvrzuje, že tyto malé obchody jsou velmi málo toxickými a šance, že by se tam výrazně šířila nákaza, je naprosto minimální,“ uvedl ale dále ministr průmyslu a obchodu.

Někdo podle něj ve vládě musí hájit zájmy hospodářského sektoru, současně ale chápe naléhavost epidemické situace. „Někdo ve vládě musí ukazovat alternativní cestu a ta cesta je, že se budeme očkovat, nosit respirátory, případně dvojité roušky, že budeme dodržovat vzdálenosti, ale že budeme nějakým způsobem existovat a fungovat. Když to nebude od příštího týdne? Ano, já to respektuji, musíme ale tuto taktiku aplikovat,“ dodal Havlíček.

Falešné naděje, kritizuje Prouza

Za celou situaci ho ale zástupci obchodníků kritizují. Třeba prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pátek uvedl, že slib dal podnikatelům, kteří jsou již tak ve špatné situaci, falešnou naději. „Slib vyvolal zbytečné utrácení v obchodech, které jsou na tom nejhůř,“ uvedl Prouza.

Podobně se vyjádřil i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. „Hospodářská komora rozhodnutí respektuje. Nicméně s možností otevření přišla sama vláda,“ uvedl během pátečního briefingu Dlouhý. Podnikatelé se podle něj na znovuotevření chystali a počítali s přísnými bezpečnostními opatřeními.

Podle obou zástupců obchodníci nechávali v posledním týdnu tisknout letáky, organizovali zboží na prodejnách a podobně. „Není nic horšího, než vytvářet naději a pak ji okamžitě sebrat,“ dodal Prouza.

O tom, že by obchody mohly v pondělí 22. února otevřít, mluvil ministr Havlíček od minulého pondělka. Vše ale bylo podmíněno souhlasem vlády a stabilitou epidemické situace.

Nikdo neprokázal, že jsou obchody zdrojem nákazy, řekl Dlouhý: