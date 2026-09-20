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Havlíček odmítá hon za procenty na obranu. Šetříte kosmeticky, řekl Jurečka

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  12:19
Vicepremiér Karel Havlíček přijel na jednání s ministryní financí Alenou...

Vicepremiér Karel Havlíček přijel na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o rozpočtu na příští rok (18. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Celostátní konference KDU-ČSL. Marian Jurečka. (10. října 2025)
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády....
Celostátní konference KDU-ČSL. Marian Jurečka. (10. října 2025)
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) přichází na jednání vlády. Ta má na...
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Závazky vůči Severoatlantické alianci i stav státního rozpočtu České republiky byly hlavními tématy pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka je růst přímých výdajů na obranu nad dvě procenta HDP příliš drahý, zbrklý a vytváří korupční prostředí. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka dosažení alespoň dvou procent ocenil, zároveň však kritizoval růst schodku státního rozpočtu a „kosmetické úpravy“ vládní koalice.

Podle návrhu státního rozpočtu na příští rok by obranné výdaje měly poprvé dosáhnout dvou procent HDP. Země Severoatlantické aliance se ale zavázaly do roku 2035 zvýšit přímé výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP na širší bezpečnostní oblast, například infrastrukturu.

Velvyslanec Spojených států Matthew Whitaker tento týden Česko kritizoval, že obranné výdaje zvyšuje pomalu.

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„Odmítám hon za procenty. Pak je jen tlak na to rychle nakupovat, draze nakupovat,“ řekl Havlíček. Tento tlak podle něj vytváří korupční prostředí při nákupech. Zároveň upozornil, že pro armádu je obtížné smysluplně utratit i současné prostředky, se kterými pracuje.

Podle něj je Česko zodpovědným spojencem, nemůže ale vydávat peníze za věci, jež nejsou nezbytné, jen kvůli splnění výdajových cílů.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu ocenil dosažení alespoň dvouprocentních výdajů na obranu. „V tomto ohledu budu vládní koalici fandit, je to v zájmu naší země,“ řekl.

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Zároveň apeloval na vládu, aby obranné výdaje nasměrovala do českého obranného průmyslu, což podle něj může přinést další impulz pro domácí ekonomiku.

Rozpočtová jednání

Pondělní jednání vlády o rozpočtu na příští rok má upřesnit snížení schodku, o kterém zástupci koaličních stran jednali i v uplynulých dnech. Havlíček zároveň uvedl, že jednotlivé detaily se dojednají na nedělní koaliční radě. Odhadovaná částka však prozatím zůstává mezi třemi a čtyřmi miliardami korun.

„Platí to, co zaznělo. Připraví se ještě legislativní kroky tak, aby se (deficit, pozn. red.) snížil o dalších 20 miliard, a to v průběhu následujících měsíců,“ dodal Havlíček. V rámci koalice se podle vicepremiéra zároveň bude jednat o snížení deficitu pro rok 2028 o dalších 60 miliard korun.

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Podle opozičních stran se v případě schodku rozpočtu ve výši 389 miliard korun jedná pouze o „kosmetické“ částky. Jako hlavní příčinu však Havlíček uvádí výši kvazimandatorních výdajů, tedy výdajů daných zákonem, které podle jeho slov tvoří 97 procent rozpočtu. „Změna zákonů taky trvá nějakou dobu,“ doplnil.

„Jsme v naprosto mimořádné bezpečnostní situaci s ohledem na blízké konflikty, což má samozřejmě velmi negativní dopad i na ekonomiku, zejména na ceny energií,“ vysvětlil Havlíček s tím, že si Česká republika v této krizi musí vedle bezpečnosti udržet také sociální smír a komfortní život lidí, kteří se nemohou bránit. To se podle něj nadále promítá i do rozpočtu.

Zvyšování rozpočtového schodku a státního dluhu podle Jurečky není dobrou zprávou. Zopakoval také, že vláda bude jednat pouze o kosmetických úpravách. „Přirovnal bych to k tomu, jako když máte děravé prahy na autě a opravujete to tím způsobem, že vezmete pěnu, stříknete to tam, zatřete štětkou a řeknete ‚Je to skvělý‘,“ kritizoval předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Jurečka také připomněl některé předvolební sliby Motoristů, které hovořily o „zemi bez dluhů“, a poukázal i na hnutí ANO a SPD, která se zavázala dluhy snižovat. „Neříkaly: ‚Budeme ty dluhy zvětšovat.‘ Takže vůči voličům, kteří je volili, to nebyla pravdivá informace.“

Bývalému ministrovi práce a sociálních věcí nejvíce vadí nárůst schodku o 79 miliard korun, který podle jeho slov směřuje z většiny na běžný provoz státu. „Na ty skutečné investice je tam zhruba 20 miliard korun,“ uvedl. Nerozumí podle svých slov ani nárůstu počtu úředníků o devět tisíc, přičemž za svého působení dokázal jejich počet naopak snížit o deset procent.

Vicepremiér však s Jurečkovým výrokem nesouhlasí. Nárůst počtu úředníků totiž odůvodnil náborem 1500 policistů a 1500 vojáků. „To přece nejsou úředníci. A všichni víme proč, vždyť jsme naprosto v mimořádné bezpečnostní situaci,“ zopakoval.

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