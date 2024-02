Znevěrohodňujete ústavní soud, řekl Vystrčil Havlíčkovi. Nálepkujete nás, odbyl ho

„Opozice se vyjadřuje způsobem, který neříká, že my nerespektujeme rozhodnutí soudu. Opozice ale říká, že ji rozhodnutí soudu rozladilo, že se jim nelíbí, a snaží se ho tím znevěrohodnit“ dodal.

„To nemůžete myslet vážně. To je nálepkování pětikoalice. Rozhodnutí ústavního soudu respektujeme. Tečka. Nelíbí se nám, ale na to máme právo,“ reagoval Havlíček.

„Máte na to úplné právo. Kritizujte vládu jak nejlépe umíte, ale dělejte to ve Sněmovně. Ne na soudě. Nemůžete to dělat proto, že pokud se vám nelíbí nějaký zákon, tak ho pošlete k soudu,“ řekl. Dodal, že na soud by se opozice měla obrátit jen ve výjimečných případech.

Opozici v tomto kroku podle Havlíčka podpořil i prezident Petr Pavel. „Byl jsem na schůzce s prezidentem Pavlem a ten sám říkal, že je to velmi sporné, že je to padesát na padesát, a že to může jít k soudu.“

„Byl bych velmi rád, kdybychom pokračovali v konstruktivní debatě o tom, jak to s penzemi bude. Je možné, že budeme reagovat na to, jaká bude doba zdravého života a také na to, kolik máme mladých lidí,“ řekl k penzím Vystrčil.

Dodal, že je potřeba více pracovat na mezigenerační solidaritě. „Musíme se starat o ty v penzi, ale také o ty, kteří se o ně starají,“ zakončil.

Exministr průmyslu a obchodu kritizoval vládu také za to, že lidé mají za kabinetu Petra Fialy největší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD. „Prakticky už nemůžeme skoro najít mezinárodní žebříček, kde bychom nebyli poslední. Ve smyslu HDP jsme jedinou zemí z Evropské unie, která nedosáhla předpandemické úrovně,“ řekl.

Kritika za Fialovu kampeličku

„Slibujeme si od toho, že bude debata a bude se o tom mluvil,“ řekl Havlíček ke kauze Kampelička premiéra Petra Fialy, ke které chce ANO svolat schůzi. „Stará garda ODS tam nosila peníze v igelitkách,“ obvinil poslance Havlíček.

„Jestli tady někdo něco takového říká, ať podá trestní oznámení nebo ukáže důkazy,“ reagoval Vystrčil s tím, že jsou útoky ze strany opozice jen snaha znevěrohodnit premiéra Fialu a vládu. „Přemístění peněz premiér vysvětlil a omluvil se za to,“ pokračoval.

Na premiérův podíl v PDZ upozornil jako první v pondělí zpravodajský web Seznam Zprávy. Fiala si podle svých slov neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená také podíl. „Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, to mě mrzí,“ sdělil Seznam Zprávám premiér. Do kampeličky vložil necelý milion korun. Na sociální síti X později Fiala doplnil, že začal prověřovat, jakým způsobem lze situaci napravit, a požádá o doplnění chybějících informací.

Finanční instituce, ve které měl v letech 2015 – 2020 podíl, v minulosti vykazovala velké problémy. Finančně analytický úřad ji udělil pokutu 150 tisíc korun za to, že porušuje povinnosti při dohledu na možné praní špinavých peněz.