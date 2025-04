Trumpa před nimi Havlíček označil za „v zásadě předvídatelného byznysmena“. „Někdy to přehání a není to s ním jednoduché, to uznávám, ale kdo dělal byznys, tak podle mě ví, jak přemýšlí,“ řekl podnikatelům.

Havlíček poté kritizoval, že i přes obrat Spojených států a postoj zbytku světa Evropa dál slepě pokračuje v zelené politice a nastavených cílech. A to podle něj nemůže dopadnout dobře.

„Když si problém nepřiznám, tak ho nemohu vyřešit. Byl jsem v neděli v Otázkách Václava Moravce s panem Niedermayerem (europoslanec TOP 09). A on je toho typickým příkladem. Je opravdu bytostně přesvědčen, že emisní povolenky jsou jediná možná cesta,“ stěžoval si Havlíček.

Vystřízlivění přijde za dva až tři roky

Na dotaz z publika, kdy očekává, že se i v Evropě začne přístup k zelené politice a regulacím měnit, odpověděl, že to ještě pár let zabere.

„Opravdové vystřízlivění přijde tak za dva až tři roky, kdy na Evropu tvrdě dopadnou současné změny v Číně a Spojených státech. Za tu dobu už nebude jiná cesta a Unie bude muset přijmout mnohem radikálnější opatření a změnit kurz. Ale teď si to tu ještě rok dva budou cukrovat, napíšou nějakou strategii, ale v zásadě se nic neudělá,“ tvrdí.

Američanům to podle něj došlo rychleji. „Pochopili, že stávající klimatické cíle jsou nerealizovatelné a chtěli racionálnější diskuzi... Nezvolili ho proto, že by mu ve všem věřili, ale proto, že mu uvěřili v tom, že dokáže obrátit kurz a postavit americký průmysl zpět na nohy,“ myslí si Havlíček. Sám je kandidátem ANO na post ministra energetiky, pod které chce sloučit stávající agendu resortu průmyslu a ministerstvo pro místní rozvoj.

Babiš Trumpa za cla zkritizoval

O něco tvrději se na adresu stávajícího amerického prezidenta vyjádřil šéf ANO Andrej Babiš. Vůbec poprvé ho veřejně zkritizoval v rozhovoru pro Deník. „Nevím, co tím Trump sleduje, ale to, co dělá, je úplně šílené. Pokud se teď vyjádřil, že nečekal takovou reakci akciových trhů, tak mám obavu, zda tomu rozumí. Nedává to vůbec žádný smysl,“ kritizoval Babiš.

Ještě před pár dny přitom Babiš v Rozstřelu iDNES.cz vyhlašoval, že je „chcimír a trumpista“. Bylo to pět dní před tím, než Trump vyhlásil cla, mimo jiné 20 procent na zboží z Evropské unie. „Pokud bude Trump dělat takové kroky, které nebudou dobré pro naše občany, tak je samozřejmě budu kritizovat. A uvalení cel je samozřejmě nesmysl, takže proto to kritizuju,“ vysvětlil pro iDNES.cz posléze Babiš.

Ve stejném pořadu také podobně jako Havlíček kritizoval předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. „Green Deal je šílenost. Ursula (von der Leyenová) ho chce prosadit a zároveň chce investovat 800 miliard eur do zbrojení. A kde to jako vyrobíme? Zničili přece hutě, zničili průmysl,“ stěžoval si Babiš.