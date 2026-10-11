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Havlíček pochybuje o dohodě Trumpa s Putinem, ceny podle něj neovlivní

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  13:52
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Karel Havlíček (ANO). (10....

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Karel Havlíček (ANO). (10. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Karel Havlíček (ANO). (10....
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Karel Havlíček (ANO). (10....
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Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh nebude mít podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) vliv na ceny. Havlíček se v neděli v pořadu Partie na CNN Prima News shodl s předsedou ODS Martinem Kupkou a místopředsedou STAN Lukášem Vlčkem na tom, že do budoucna je nutné pracovat na soběstačnosti Evropy tak, aby nebyla závislá na jednom zdroji fosilních paliv.

Havlíček řekl, že neví, co Trump dohodou sleduje. „Nebude to mít vliv na cenu, to je realita v současné době,“ uvedl. Podle Havlíčka je navíc dost možné, že dohoda nakonec platit nebude, což by u Trumpa nebylo neobvyklé. Vadí mu, že Spojené státy nepostupovaly po dohodě s Evropou. „Jestli tady existuje nějaký euroamerický val, mělo by se před něčím takovým sednout za jeden stůl a všechno vyjednat,“ řekl.

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Havlíček chce posilovat soběstačnost Evropy tak, aby nebyla závislá na dodávkách z Ruska, ale ani z USA či Kataru. Vlček vybídl k hledání politické shody ohledně závislosti na dovozu fosilních paliv. „My sami si musíme sednout k jednomu stolu a říct si, že snížení této závislosti je bytostně v našem zájmu,“ uvedl. Nutné je podle něj také posilovat obranyschopnost.

Kupka považuje Trumpův krok za jednoznačnou chybu, na kterou musí Evropa reagovat sebevědomě. Varoval, že kdokoliv dříve ustupoval autoritářským režimům, vždy na to sám doplatil. Trump podle něj dohodu uzavřel jako předvolební krok.

„Snaží se uklidnit americkou společnost, která je na fosilních palivech a dopravě závislá jako na pupeční šňůře,“ míní. Krok je to nešťastný a nahrává agresivnímu Rusku, dodal.

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Místopředseda vládní SPD Radim Fiala mírný dopad na ceny očekává. „Hlavně si tím (Trump) zajistí, že ty fosilní paliva v USA nedojdou,“ uvedl. Velmoci jako USA a Rusko se podle něj vždy dohodnou. „My na to budeme doplácet, levnou ruskou ropu budeme kupovat od Turků a Američanů za šestinásobné ceny, než bychom měli z Ruska,“ uvedl. Pokud Evropa po válce na Ukrajině nebude odebírat levné ruské energie, nebude konkurenceschopná na světových trzích, podotkl.

Trump v pátek oznámil dohodu s Moskvou o dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh. Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie.

Zároveň tvrdí, že za růst cen není odpovědná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února. Kyjev údery na ruské rafinerie hájí a uvádí, že se tímto způsobem snaží omezit schopnost Moskvy financovat invazi.

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