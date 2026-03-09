Havlíček odlétá na misi do USA. Bude jednat s Trumpovými ministry i ve SpaceX

Jiří Vachtl
  7:00
Od našeho zpravodaje v USA - Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček v pondělí odlétá na první velkou zahraniční misi do Spojených států. Během týdne se setká s ministry Trumpovy administrativy, guvernérem Texasu i zástupci firem SpaceX či Lockheed Martin. Na cestě ho doprovází šedesátka podnikatelů z tuzemských inovativních firem a startupů.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček | foto:  Petr Topič, MAFRA

První dva dny stráví delegace ve Washingtonu. Tam se uskuteční jednání s Trumpovými ministry, kde se budou řešit hospodářská a energetická témata. Sejít by se Havlíček měl s ministrem obchodu Howardem Lutnickem, energetiky Chrisem Wrightem a financí Scottem Bessentem.

Následně se i s podnikateli přesune do texaského Austinu, kde se Česko v rámci světoznámého festivalu South by Southwest prezentuje vlastním pavilonem inovací a samostatným Českým domem.

Havlíček: Neviditelná ruka trhu v energetice končí, bez garancí státu už to nejde

„Zahajujeme novou éru prezentace Česka. Nechceme být zemí minulosti, ale budoucnosti. Budeme nás představovat jako zemi inovací, startupů, univerzit a výzkumu. Vše v dikci nové hospodářské strategie. A kde jinde začít než v USA,“ řekl iDNES.cz Havlíček k cestě.

Rýsuje se spolupráce s Texasem

V Texasu má Havlíček v plánu jednání s republikánským guvernérem Gregem Abbottem. S druhým nejlidnatějším státem USA by tam česká vláda ráda uzavřela dohodu o spolupráci.

„Připravujeme historicky první deklaraci o spolupráci mezi Českem a americkým státem – a tím bude Texas. Pro mě je to nástroj, jak byznysu pomoci otevřít dveře na jeden z nejdynamičtějších trhů v USA. Texas je technologická i průmyslová velmoc. Pokud chceme, aby české firmy rostly globálně, musíme být tam, kde vznikají příležitosti,“ vysvětluje Havlíček.

„Stát musí reagovat rychleji.“ Pavel, Řehka či Havlíček hovořili na Hradě o bezpečnosti

Dohoda má posílit spolupráci v oblasti pokročilé výroby, energetické transformace, biotechnologií či chemického průmyslu. Pomoci má také v rámci spolupráce mezi českými a texaskými univerzitami.

U výrobce F-35

V Texasu má ale také jednat se zástupci firmy jednoho z nejbohatších lidí planety Elona Muska SpaceX, která staví kosmické rakety, vozí astronauty NASA na oběžnou dráhu a provozuje satelitní internetovou síť Starlink.

V plánu má i cestu do Forth Wort u Dallasu, kde sídlí výrobce armádních letadel Lockheed Martin, který má Česku do roku 2034 dodat 24 letounů F-35. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění jejich životního cyklu má stát do USA poslat celkem 106 miliard korun.

Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně

Havlíčka na misi doprovází šedesát startupů, technologických firem, investorů a regionálních inovačních center. Do USA míří například firmy vyvíjející software pro stavebnictví, pracující v oblasti umělé inteligence, poskytující cloudová a datová řešení a další. Cílem podnikatelské části mise je získání nových kontaktů a posílit postavení českých firem na americkém trhu.

V rámci festivalu se také v centru Austinu otevře Český dům. „Nabídne dvoudenní program zaměřený na startupy a inovace – pitchování českých firem, debaty o AI, obraně, deeptechu, kritických surovinách i o vstupu na americký trh. Součástí bude také networking s investory a korporacemi i prezentace regionálních inovačních center,“ vysvětlila mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

Do Česka by se měl Havlíček s delegací vrátit v neděli.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

9. března 2026

Kouř po zneškodnění íránského dronu v Manámě v Bahrajnu (6. března 2026)

9. března 2026

9. března 2026

