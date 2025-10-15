Jiná varianta než s SPD a Motoristy není. Havlíček o skládání vlády i Turkovi

Co bude s Filipem Turkem, pořád s ním v budoucí vládě počítáte na ministerstvo zahraničí?
To bude do značné míry záležet na dalším vývoji. On se poměrně kategoricky vymezil vůči některým příspěvkům, které mu jsou přisuzovány, a my jsme řekli, že každý má právo se bránit a obhájit. Nyní se bude měsíc diskutovat o programu vlády a teprve poté vznikne finální seznam ministrů. Do té doby mají Motoristé šanci ty věci vyvrátit. Pak se s nimi znovu pobavíme, kdo jsou jejich nominanti, a poté se s tím půjde za panem prezidentem. A samozřejmě i jeho názor bude významný.
Měla se zahajovat stavba železničního uzlu v Hradci Králové. Neděje se. A podobně jsou na tom další stavby. A to nám tvrdili, že mají rekordní rozpočet na dopravu. Fakt jsem neslyšel větší ekonomický blábol za posledních 30 let.