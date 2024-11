„Vítězství neslibuju, ale pustíme duši.“ Jak Havlíček loví voliče v Praze

Hospoda kousek od zastávky metra Hradčanská se ve středu večer plní asi čtyřicítkou příznivců ANO. Není to mnoho, o moc víc lidí by se ale do vyhrazené části podniku nevešlo. Havlíček před ně předstupuje ve své typické bílé košili s vyhrnutými rukávy. Oznamuje jim, že s největší pravděpodobností bude lídrem pražské kandidátky ANO. Převážně starší publikum reaguje potleskem a juchnutím.

„Já se na to těším. Všichni mi říkají, že dávám hlavu do smyčky a měl jsem zůstat ve svých středních Čechách…já to tam miluju, bydlím na Praze-západ, ale protože v Praze pracuju už 30 let, tak chci jít do té zteče. Postavíme tady dobrý tým, postavíme dobrou kandidátku,“ burcuje Havlíček.

ANO v Praze před třemi lety získalo 17,4 procenta hlasů. Jeho největší konkurent, koalice SPOLU, si ale připsala 40 procent. Na Praze 6, kde se Havlíčkova akce koná, byl rozdíl ještě větší. „My to stáhneme. Nebudu vám tvrdit, že (v Praze) zvítězíme, ale garantuju vám, že tady pustíme duši,“ slibuje bývalý ministr dopravy a průmyslu a apeluje na návštěvníky, aby o tom řekli rodině, přátelům a dalším známým.

Podpořit ho přišel i poslanec a pražský opoziční zastupitel Patrik Nacher, místopředseda ANO Robert Králíček nebo poslankyně Věra Adámková. Havlíček je lidem představil jako další tváře pražské kandidátky, Nacher by měl být na v pořadí hned za ním.

Dorazila také předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová. „Nejsme konkurenti, jsme s Karlem pořád spolu. Ne spolu s velkým S, ale s malým s,“ vtipkuje Schillerová. S účastníky řeší hlavně ekonomická témata. Na to pražští příznivci slyší. Když dostanou prostor pro dotazy, vyjadřují nespokojenost nad tím, že současná vláda zvyšovala daně, zvyšuje odvody pro živnostníky, nelíbí se jim ani zrušení EET.

„Jsem přesvědčená, že nám roste podíl šedé ekonomiky. Jdete po Praze a vidíte na každém rohu nápis cash only. Jak je možné, že v některých restauracích neberou karty? Jak je možné, že je neberou v kadeřnictví? My se k tomu musíme vrátit,“ vypráví Schillerová, zatímco přechází po místnosti. Hosté přikyvují, postarší žena potvrzuje, že její kadeřnice karty nebere.

Příchozí také trápí stárnutí zdravotních sester. O slovo se hlásí žena a popisuje, že pracuje v nemocnici s několika zdravotními sestrami staršími 70 let.

Většina setkání se nepřekvapivě věnuje kritice vlády. Politici ANO se vrací k výroku premiéra Petra Fialy (ODS), že za pět let můžeme mít mzdy jako v Německu. Nazývají to populismem. „To, co nám vyčítali, sami dělají. Říkali, že nebudou na Tik Toku a nebudou jako Alenka a Babiš. Najednou tam jsou. Oni nedodrží ani ty elementární sliby, to se fakt nedá,“ tvrdí Nacher. Schillerová při zmínce o Tik Toku začne pohupovat boky, což publikum opět pobaví.

Havlíček má do konce roku v plánu zhruba dvacet podobných setkání v Praze a středních Čechách. Další má hned následující den, příští týden ho čekají tři. Sice bude pražským lídrem, kampaň ale povede i ve Středočeském kraji. Hnutí Andreje Babiše se tak rozhodlo potom, co Havlíček dělal ve středních Čechách kampaň před krajskými volbami a dotlačil ANO k překvapivému vítězství. Babiš ho pak chválil slovy: „Karel je Bůh.“

Potkává se i s kritiky

Podle politologa z Masarykovy univerzity Otto Eibla vůbec nevadí, že do hospod za Havlíčkem dorazí maximálně několik desítek lidí. „V jednu chvíli byli politici zvyklí, že když se vyvěsí billboard, stačí to. Jednu chvíli dělali jen to, co jim vycházelo v průzkumech. Očividně je to málo. Nabíhá se čím dál víc na americkou mentalitu vedení kampaně a intenzivního setkávání,“ popisuje politolog.

Ostatně americkou politiku Havlíček zmiňuje i před lidmi v Dejvicích. Ptá se jich, kolik z nich by volilo Trumpa. Většina se váhavě přihlásí. „Trump vyhrál proto, že se Američanům začala zajídat rétorika takzvaných hodnot elit, které se snaží přesvědčovat, že jsou jediné správné. Ačkoli ve finále se chovají jinak. Kážou vodu, pijí vodu. Nemluvě na to, že zapomněli na peněženky tamních občanů. A to, že si vzali na pomoc kulturní obec, jim ve finále jen uškodilo…Faktem je, že takzvané levicové liberální hodnoty v Americe nezabraly. Lidé volili někoho, kdo ukázal jasný směr a že je schopen něco změnit,“ naznačuje Havlíček, čím se ANO bude chtít inspirovat z USA.

Mimo to Havlíček pořádá podobně jako šéf STAN Vít Rakušan debaty pro kritiky. První místopředseda ANO je dělá za zavřenými dveřmi bez médií. Podle něj s takovou skupinou strávil dvě hodiny. Prý byli všichni voliči SPOLU, zklamali se a příští rok buď nechtějí jít k volbám, nebo uvažují právě o ANO. Místopředseda Babišova hnutí říká, že se shodli na ekonomických otázkách, bojí se ale vytvoření vlády s komunisty.

„Řekli mi to natvrdo: Pane Havlíčku, když se mi krví podepíšete, že se nespojíte s komunisty, my vám to hodíme. Ale chraň vás ruka Páně, že se s nimi spojíte,“ dodává Havlíček a slibuje, že pro něj komunisté nejsou favoritem. Navzdory tomu, že komunisté podporovali minulou menšinovou vládu ANO a ČSSD (nyní SOCDEM).