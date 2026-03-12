Havlíček si chválí vztahy s Trumpovou vládou. České firmy mohou dobýt USA, říká

„České firmy mají skvělou příležitost dobýt Ameriku, máme neskutečně přátelské vztahy s Trumpovou vládou. Mnoho členů kabinetu jsou lidé z byznysu. I poslední tři velvyslanci USA na české ambasádě byli z byznysu. S nimi se jedná úplně jinak než v Evropě. Náš premiér Andrej Babiš je také byznysmen evropského formátu. Vytvořil jednu z nejúspěšnějších firem ve střední Evropě. Takže si velice rozumíme,“ tvrdil ve středu Havlíček na setkání s novináři, kterého se zúčastnil i reportér amerického Bloombergu.
Havlíček jednal s Trumpovými ministry. Česko berou jako hlas rozumu, říká
Vicepremiér se i s delegací podnikatelů ve středu přesunul do texaského Austinu, kde ve čtvrtek otevře Český dům a pavilon v rámci festivalu inovací South by Southwest a čeká ho i řada schůzek.
Nanotechnologie i zbraně
Jedna z nejdůležitějších bude s guvernérem Texasu Gregem Abbottem. S druhým nejlidnatějším státem USA plánuje česká vláda uzavřít dohodu o spolupráci. Půjde o historicky první smlouvu o spolupráci s některým z amerických států.
Kromě oblasti biotechnologií, pokročilé výroby či univerzitní spolupráce se má smlouva týkat i obranného průmyslu. „Jedním ze tří pilířů této spolupráce je obrana. V Česku jde o rychle rostoucí byznys. Za rok 2025 zisky tohoto odvětví nezůstaly tak daleko za zisky automobilového průmyslu, kterým je Česko pověstné,“ uvedl ve středu Havlíček.