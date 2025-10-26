Babiš v zásadě souhlasí s podobou programu budoucí vlády, řekl Havlíček

  19:22
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi to v neděli v podvečer řekl místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem.
Tisková konference hnutí ANO primárně k Evropské radě. Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček odpovídali i k návrhu rozpočtu a předchozí schůzce s ekology. (17. října 2025)

Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých dosáhly s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.

Babiš byl část tohoto týdne na dovolené, ale podle Havlíčka byl o výsledcích vyjednávání o programu průběžně informován. Nedělní jednání Havlíčka s Babišem trvalo asi dvě hodiny. „Řešili jsme některé konkrétní body z jednotlivých kapitol,“ uvedl. Nechtěl ale upřesnit, o kterých kapitolách jednali. „V některých věcech jsme logicky museli dělat kompromisy. Tak jsme si vysvětlili, kde to bylo. Ale jinak si myslím, že by tam neměl být žádný problém,“ řekl Havlíček.

Pokud Turek neobhájí své výroky, tak je to vážný problém, míní Vondráček z ANO

Z jednání během tohoto týdne má místopředseda ANO dobrý pocit. „Nedošlo tam k nějakým zásadním ideologickým střetům,“ dodal. Už v sobotu Havlíček řekl, že do chystaného vládního programu se podařilo „z drtivé většiny“ včlenit volební program ANO. Cílem byl podle něj program, který bude reflektovat „středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou, kterou bude zajišťovat hnutí ANO“ a bude postavený konzervativně.

Babiš v pondělí prezidenta Petra Pavla seznámí s dosavadními výsledky vyjednávání o vládě ANO s SPD a Motoristy. Podle prezidentské kanceláře by politici měli diskutovat i o dalších chystaných krocích. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová řekla v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, že předseda ANO bude prezidenta také informovat o základních tezích programu budoucí vlády. Havlíček v neděli ČT řekl, že neví, jaká bude přesně pondělní náplň Babišovy schůzky s Pavlem, zda budou jednat i o programu či personálním obsazení vlády.

Je to koalice vzájemné ochrany, obul se Benda do nově vznikající vlády

Ve středu pak koaliční rada ANO, SPD a Motoristů zřejmě projedná obsazení funkcí ve Sněmovně. Uvedla to v neděli Schillerová na CNN Prima News. V čele dolní komory by podle dosavadních informací měl stanout předseda SPD Tomio Okamura. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové nominaci pouze připustil, ale personální otázky komentovat nechtěl.

