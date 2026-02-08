„My víme, že je Macinka arogantní, sebestředný a nezdvořilý. Nemůže ale přece ministr zahraničí říkat, že bude prezidenta České republiky ignorovat. Vyhlašovat jakýsi program ignorance hraničí se sabotáží je nepřípustné,“ podotkl Vondra. Prezident podle něho vykonává funkci dobře.
Daleko více by se podle něj mělo nasvítit nikoliv, jak Macinka vyhrožoval prezidentovi, ale čím mu vyhrožoval. „Ty jeho výroky opravdu smrdí sabotáží. Pan Macinka je mistr arogance, ale politický amatér, pokud tohle dopustí,“ zopakoval Vondra.
Dodal, že v politice občas padají tvrdá slova, ale to Macinku neospravedlňuje, aby vyhlásil „program ignorance“. Mají prý společně sledovat státní zájem, tak jak je psáno v ústavě,“ míní Vondra.
|
Prezident Pavel nejspíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti, řekl Macinka
Podle Havlíčka by celý spor neměl opouštět „dvorek“ a ovlivňovat vnímání České republiky v zahraničí. Je však v pořádku, že vztahy mezi prezidentem a členy vlády jsou leckdy napjaté. „Bylo to tak v minulosti několikrát,“ uvedl ministr obchodu a průmyslu.
Ve zprávách, které Petr Pavel koncem ledna zveřejnil, ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu vidí znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii.
Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání. Turka jmenovala Babišova vláda zmocněncem pro klimatickou změnu a Green Deal, kancelář má na ministerstvu. Kvůli nejmenování Turka se Macinka s Pavlem dostal do vyhroceného konfliktu. Nedávno také Macinka řekl, že kvůli sporu budou on i jeho úřad prezidentskou kancelář ignorovat.
|
Vláda ustála hlasování o nedůvěře, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomohl
Opozice kritizovala premiéra Andreje Babiše (ANO), že se od Macinkových výroků dostatečně nedistancoval, a v týdnu vyvolala hlasování o nedůvěře jeho kabinetu. Vláda však hlasování hravě ustála.
Macinka brání své voliče, řekl Havlíček
„Spor Motoristů s Hradem není nepochopitelný. Všichni tři aktéři tzv. esemeskové kauzy na tom mají svůj díl vinny,“ podotkl Havlíček.
„Macinka neměl zprávy psát, poradce prezidenta Petr Kolář s nimi hned nemusel utíkat za prezidentem a Pavel mohl mít větší nadhled a řešit situaci přímo s premiérem či Macinkou,“ dodal. Nediví se však Macinkovi, že hájí zájmy Motoristů.
„Brání své lidi a především své voliče,“ zdůraznil. Podstatné je podle něj především to, jak funguje vláda jako celek. Ta podle něj funguje výborně.
Vondra také přiznal, že mu vadí, že celá kauza na sebe bere pozornost jiných kroků nové vlády. „Daleko víc než tato kauza se mnou hýbou počiny, které nová vláda dělá. Ty ale jaksi zanikají v mlze,“ řekl europoslanec s tím, že má na mysli například státní rozpočet či výdaje na obranu.