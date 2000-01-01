náhledy
Podnikatel a bývalý politik Karel Habsburský je synem posledního Rakousko-Uherského korunního prince Otty a vnuk posledního rakouského císaře a českého krále Karla III. Od roku 2007 je hlavou panovnického rodu. (22. 10. 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Katedrála sv. Víta byla během mše plná připomínek starého mocnářství, v katedrále se zpívala císařská hymna Zachovej nám Hospodine, ale byla zde i vlajka se starým císařským znakem. (22. 10. 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mši v katedrále sv. Víta, která připomněla výročí pěti set let od zvolení Ferdinanda I. Habsburského českým králem, celebroval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, na snímku s Karlem Habsburským. (22. 10. 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mši v katedrále sv. Víta, která připomněla výročí pěti set let od zvolení Ferdinanda I. Habsburského českým králem, celebroval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. (22. 10. 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mše v katedrále se účastnili i zástupci různých řádů a kongregací. Na snímku Karel Habsburský se členy Řádu bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě. (22. 10. 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mše v katedrále se účastnili i zástupci starých českých a moravských rodů. Na snímku s Karlem Habsburským je Jan Podstatzký-Lichtenstein, majitel zámku ve Velkém Meziříčí. (22. 10. 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jedním z organizátorů mše na počest pětistého výročí zvolení Ferdinanda I. byl Řád svatého Jiří. (22. 10. 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na čestném místě v katedrále usedl při mši Karel Habsburský s manželkou Christiane. Za ním je mramorový náhrobek císaře Ferdinanda I. a Anny Jagellonské. (22. 10. 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na mši bylo možné potkat řadu milovníků historie ve starých c.k. uniformách.
Autor: Petr Topič, MAFRA