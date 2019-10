Veřejnost uvidí mši za Gotta na Hradě na velkoplošných obrazovkách

V plánu, o kterém se nyní diskutuje, je také to, že by část třetího nádvoří přímo u katedrály sv. Víta byla vyhrazena pro veřejnost, která se tak bude moci přijít podívat až téměř do katedrály.

Právě třetí nádvoří je hlavní a největší ze čtyř nádvoří na Pražském hradě. Podle zdroje iDNES.cz bude během zádušní mše v katedrále i rakev.

Lidé, kteří by byli na třetím nádvoří, by ji tak mohli vidět, až bude z katedrály odnášena.

Zádušní mši od 11 hodin pro pozvané hosty bude sloužit arcibiskup Dominik Duka, zazpívá na ní zpěvačka Lucie Bílá a operní pěvci Štefan Margita a Eva Urbanová. O vystoupení na mši je osobně požádala vdova Ivana Gottová. Zazní církevní píseň Panis angelicus a skladba Ave Maria.

„Je to veliká zodpovědnost a veliká pocta. Měl jsem Karla Gotta moc rád a velice si ho vážím. Takže samozřejmě udělám vše pro to, abych zazpíval co nejkrásněji,“ řekl světově uznávaný pěvec (informovali jsme zde).

Pražské arcibiskupství v pondělí přiblížilo, že účast na mši je možná na přání rodiny pouze na pozvánky. „Distribuci pozvánek zajišťuje ve spolupráci rodina Karla Gotta s Úřadem vlády ČR. Další organizační informace budou zveřejněny po přípravě potřebných opatření v tiskovém prohlášení,“ uvedlo arcibiskupství.



Veřejnost se bude moci se zpěvákem, který zemřel po těžké nemoci v úterý 1. října, rozloučit už v pátek 11. října od 8:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Palác už je připraven v případě velkého zájmu avizovaný závěr krátce posunout.