Létající Karel. Fotograf se plazil po zemi, mladý Gott skočil ke hvězdám

Karla Gotta jsem viděl na živo jen jednou, ale nikdy na to nezapomenu. Bylo to na mejdanu v Anežském klášteře, na kterém náš portál před šesti lety slavil dvacáté narozeniny. Vedení se praštilo přes kapsu, bylo jelení ragú i ruleta, na pódiu se za nevalného zájmu přihlížejících kroutil Michal David.

A pak kde se vzal, tu se vzal, vylezl na pódium drobný stařeček ve vínovém saku. Chvíli jsem ho nemohl poznat. Teprve když do mikrofonu pronesl: „Já se omlouvám, že jsem sem takhle neohlášeně vtrhl, šel jsem kolem, slyším dobrou muziku...,“ došlo mi, že to je on. Zvěst o „Goťákovi“ se rychle roznesla a sál se do posledního místečka zaplnil.

Mé nadšení a údiv však záhy vystřídalo zklamání. Gott zpíval na playback, navíc mimo. Vypadal strašně křehce. Většině hostů to vůbec nevadilo, užívali si přítomnost Mistra a pařili o sto šest. Jenže mě se zhroutil ideál: I když jsem jeho hudbu nikdy neposlouchal, Gott pro mě nebyl člověk z masa a kostí. Po bezmála šedesáti letech na scéně se z něj stala národní instituce.

Na budování mýtu „nesmrtelného Karla“ měla výrazný podíl i fotografie, Gott si veškeré obrazové materiály pečlivě hlídal. Jeden z jeho nejslavnějších snímků vznikl na samém počátku jeho kariéry. Pořídil ho Stanislav Tereba, mladý fotograf Večerní Prahy, který hned na počátku kariéry dosáhl mimořádného profesního úspěchu: v roce 1959 za snímek deštěm promočeného brankáře pražské Sparty dostal hlavní cenu soutěže World Press Photo.

S Gottem se seznámil v pražské kavárně Vltava (bývala v Revoluční ulici v paláci Merkur), kde mladičký tenor začínal s profesionálním vystupováním. „Dodnes vím, že zpíval písničku Úterý, která se stala jedním z jeho prvních hitů. Úterý třetího září, to je ten den v kalendáři...,“ vzpomínal po letech Tereba pro magazín Víkend.

Od kulturní rubriky nejčtenějších pražských novin dostal za úkol představit čtenářům život začínajícího zpěváka, který se rozhodl odejít z ČKD a na konzervatoři piloval techniku pod dohledem operního pěvce Konstantina Karenina. S objektem svého zájmu si hned porozuměl. „Oba jsme byli skoro stejně staří, tenkrát tedy spíš stejně mladí. Já mu s úsměvem říkal Mistře, načež on opáčil: Ty jsi taky Mistr, tak já ti budu říkat kolego.“

Slavná fotka vznikla cestou z konzervatoře na schodech sousedního Rudolfina. Fotograf Gottovi navrhl: skoč ze schodů a já tě vyfotím z podhledu. Dokonce si kvůli tomu lehl na břicho na zem a kapesním nožem vydloubl dvě dlažební kostky, aby fotoaparát měl ideální sklon. Jenže zpěvákovi se do skoku z šesti schodů moc nechtělo.

„Jéje, ten se bál: Ty vole, co když si zlomím nohu? Nebo rozbiju nos? Strachoval se, ale já mu navrhl, ať mi když tak skočí na záda, že to není problém, že spadne do měkkého,“ vzpomínal před deseti lety pro deník Aha! Tereba. Gott si podle něj vymínil, že skočí jen jednou.

Tereba ale měl ještě jednu podmínku: chtěl, aby si Gott rozepnul kabát a sako. Věděl, že díky vlajícím cípům saka bude vypadat jako letící pták – nebo démon. „No, a když to pak viděl, nadšeně vyprávěl – jsem tu skutečně jako čert, jako ďáblík… Byl nadšený,“ dodal Tereba.

Inscenovaná momentka „létajícího Karla“ se postupem let stala jednou z nejznámějších vzpomínek na počátky Gottovy kariéry. Tereba ji nazval Skok ke hvězdám a vývoj mu dal za pravdu: o rok později populární anketu Hledáme písničku pro všední den ovládl taneční swing Až nám bude dvakrát tolik, který Gott nazpíval s (o třináct let starší) Vlastou Průchovou.

Pak už přišel Semafor, muzikál Kdyby tisíc klarinetů a nekonečný zástup slavíků. Ale také mýty opředený výlet do Vegas, anticharta, paralelní kariéra v německém showbyznysu a nakonec společný zpěv hymny s Karlem Krylem. Tereba Gottovu kariéru sledoval bezmála čtyřicet let zblízka, stal se jeho dvorním fotografem a nafotil i dvanáct přebalů pro Gottovy desky u německého Polydoru.

Když Gott před pěti lety zemřel, Tereba na něj zavzpomínal: „Potkali jsme se před několika lety nedaleko bývalého železářství U Rotta na Starém Městě. Já měl na krku fotoaparát, který nosím skoro pořád, protože dodnes fotím, teď už hlavně pro sebe. On mi zvesela říká: ‚Ahoj, ty vole, ty ještě fotíš?‘ Já povídám: ‚Ahoj, ty vole, a ty ještě zpíváš, jak jsem se doslechl.‘“